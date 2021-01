Regjeringen viderefører de fleste smitteverntiltakene.

Forbudet mot skjenking av alkohol forlenges en stund til, men nå gis det en moralsk åpning for å kunne ha inntil fem gjester i hjemmet. Det blir også en mer normal skole for vår ungdom.

Statsminister Erna Solberg holdt mandag redegjørelse i Stortinget om koronasituasjonen. Her la hun vekt på at det var riktig av regjeringen å oppfordre oss til å sette det sosiale livet på pause. Søndag 3. januar fikk vi denne beskjeden, og to uker senere var det på tide å gjøre opp status.

Statsminister Solberg ser nå begynnelsen på slutten på en tung maraton.

Opposisjonen på Stortinget er spesielt opptatt av å forbedre de økonomiske tiltakene som er innført for å bøte på krisen og hjelpe bedrifter over kneika. Erna Solberg må være forberedt på å bli presset fra skanse til skanse i dette spørsmålet. Derfor var det på sin plass at Høyres parlamentariske leder Trond Helleland uttrykte vilje til et åpent samarbeid med de andre partiene.

Det er blitt avdekket at Folkehelseinstituttet slo alarm om økte smittetall i romjulen på feil grunnlag. 2. januar fortalte FHI at andelen positive koronaprøver var 6,4 prosent. I ettertid har det kommet fram at det riktige tallet var 3,5 prosent. Smittebildet var altså betydelig lysere enn det regjeringen baserte seg på da de nye innstrammingene kom 3. januar. Overfor Aftenposten innrømmer FHI-direktør Camilla Stoltenberg nå at det «ikke var noe særlig poeng» å gå ut med det aktuelle tallet.

På den annen side vil hun ikke være med på at situasjonen var mindre kritisk enn FHI trodde.

Vi må kunne stole på at det er god kvalitet på tall og vurderinger fra FHI. Derfor er det grunn til å kritisere feilinformeringen 2. januar. Men aldri så galt at det ikke er godt for noe. Nå er smittetallene på vei ned. Den to uker lange sosiale nedstengningen synes å ha virket, og det må tross alt være det viktigste. En fersk undersøkelse viser at Ola og Kari i stor grad har holdt seg for seg selv siden nyttår.

Det er fornuftig å lette noe på de inngripende tiltakene. Slik kan vi sikre oss at flest mulig slutter opp om dugnaden. Det kan virke mot sin hensikt å ha for strenge tiltak. Vaksineringen er i gang, og vi ser dermed lys i enden av tunnelen. Men pandemien er slett ikke over. Derfor må vi ikke senke skuldrene for mye.