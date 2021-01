Nylig skrev Dagsavisen om arbeidsledigheten i Oslo. 24.616 personer er nå helt arbeidsledige, ifølge Navs ledighetstall fra 12. januar. Det er en økning fra desember, da det var 23.118 helt arbeidsledige. Det bekymrer SV, som foreslår en forsterket krisepakke.

– Denne arbeidsledigheten kan gi langvarige konsekvenser nasjonalt, men Oslo treffes ekstra hardt nå, sier stortingsrepresentant for SV, Kari Elisabeth Kaski, til Dagsavisen.

Hovedstaden har vært hardt rammet av pandemien siden mars. I et intervju med E24 ga statsminister Erna Solberg (H) permitterte beskjed om å se seg om etter nye jobber. Det reagerer Kaski sterkt på.

– Konsekvensene om regjeringen ikke gjør mer nå, vil være katastrofale for både folk, arbeidsliv og samfunnet som helhet. Er det noen som bør se seg om etter ny jobb, er det statsministeren selv.

Kaski er redd arbeidsledigheten kommer til å bite seg fast og bli værende.

– Særlig blant unge, både nyutdannede og dem som jobber innenfor hotell- og serveringsbransjen, sier hun.

Høyest arbeidsledighet i Oslo

En oversikt over antall helt arbeidsledige i landets største fylker, viser at ingen har så høy andel arbeidsledige som Oslo nå.

* Oslo: 24.616 helt arbeidsledige, det utgjør en prosentandel på 6,2.

* Viken: 29.991 prosent er helt arbeidsledige, det utgjør en prosentandel på 4,7.

* Rogaland: 10.343 helt arbeidsledige, det utgjør en prosentandel på 4,0.

* Vestland: 13.735 helt arbeidsledige, det utgjør en prosentandel på 4,0.

* Trøndelag: 8.629 helt arbeidsledige, det utgjør en prosentandel på 3,5.

* Troms og Finnmark: 4.440 er helt arbeidsledige, det utgjør en prosentandel på 3,4.

Viken har et høyere antall arbeidsledige enn Oslo, men siden fylket er større enn Oslo er andelen arbeidsledige lavere.

– Illevarslende

Kari Elisabeth Kaski mener regjeringen burde stilt strengere krav til bedriftene som mottar koronastøtte fra staten, som at de ikke kan si opp ansatte samtidig som de får støtte.

I slutten av forrige uke ble det kjent at hotellkjeden Scandic sier opp over 300 ansatte, ifølge Dagens Næringsliv.

– Det er illevarslende, spesielt når det gjelder en bedrift som har mottatt store summer støtte fra staten, sier Kaski.

Hun mener at regjeringen i langt større grad burde bidratt til at bedrifter faktisk kan beholde sine ansatte.

– Særlig uteliv- og serveringsbransjen burde fått bedre støtte. De har i altfor liten grad vært truffet av de støtteordningene som er, sier hun.

Langsiktig krisehåndtering

SV foreslår en ny krisepakke fordi de tror det vil ta tid før pandemien går mot slutten.

– Krisen er her fortsatt. Selv når smitten er under kontroll og vi har fått vaksinert store deler av befolkningen, må vi ta innover oss at vi fortsatt vil ha en økonomisk krise, sier Kaski.

Hun mener vi må gjøre det vi kan for å forhindre at det høye nivået av arbeidsledighet setter seg og utvikler seg til å bli en dyp, sosial og økonomisk krise for Oslo og landet generelt.

– Vi er ikke ferdig med krisehåndteringen, det må fortsatt gjøres flere tiltak for å sikre inntekt til både bedrifter og folk, sier hun.

Dette er SVs forslag til ny krisepakke:

* Forlenge koronatillegget på dagpenger

* Forlenge permitteringsperioden til 18 måneder.

* Bedre krisehjelp til utsatte bransjer, og evaluere regjeringens ordning som treffer for dårlig.

* Forlenge støtten til selvstendig næringsdrivende og frilansere.

* Stille sosiale krav til krisepakke som å stoppe muligheten til oppsigelser, lederbonus og utbytte for bedrifter som får statlig korona-støtte.

* Øke bostøtten til de som har minst og vi må gi ekstrastipend til studenter som ikke har rett til dagpenger.

