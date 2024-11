Sannhetens ord og Trump

I de siste åtte årene har historien gjentatt seg ved tre valg. Donald Trump har prestert langt bedre enn det de fleste meningsmålingsinstituttene spådde på forhånd. Mangel på treffsikkerhet må svi hardt hos ekspertene. Man skulle tro at de hadde lært av tidligere fadeser, men nå i 2024 vokste avvikene seg enda større.

Årsakene til de lite presise prognosene er mange og sammensatte. Trump er en sann mester til å spille på symboler og følelser, og uansett hvor god valgforsker man så er, så er det ikke lett å sette politiske følelser inn i et analytisk system. Dette gjelder også de religiøse følelsene som Trump har spilt på i alle sine valgkamper. Valgekspertene har ikke maktet å si noe presist om hvorfor Trump har en så magnetisk tiltrekningskraft på kristne velgere. Siden han ikke framstår som noe dydsmønster, virker dette ulogisk.

Noe av det som analytikere og kommentatorer ikke er kommet til bunns i, er de sterke fiendebildene som preger spesielt de karismatiske menighetene i USA. I disse store kristne miljøene har Trump i åtte år hentet sine sterkeste støttespillere.

De fleste nordmenn har ikke noen inngående dybdekunnskap til amerikansk, karismatisk kirkeliv. De siste ukene har de gjennom TV 2-serien «Under Guds øye» fått en mulighet til å forstå noe mer, selv om hendelsene har utspilt seg i Norge. «Sannhetens ord» er en norsk menighet, men som de fleste andre lignende åndelige fellesskap i Norge har den hentet sterke teologiske impulser fra USA. De brutale fiendebildene som presenteres fra menighetslivet på Slemmestad har skremt mange norske TV-seere.

I Norge er det ikke så mange menigheter som ligner på «Sannhetens ord». I USA er det tusenvis av dem. Dessuten er det en viktig forskjell: I langt større grad enn i Norge har de teologiske fiendebildene blitt politiserte. Mange kristne amerikanere er blitt overbeviste om at det er landets liberale elite som har fremskyndet avkristningen av USA. Eliten er blitt fiender, og de må knuses.

Han er den sterke mannen som Vårherre har oppreist for å føre Amerika tilbake til Gud.

Håpet er at det kristne landet USA skal gjenoppstå, og siden politikerne er en del av den liberale eliten, må landets omvendelse også skje via politikken. Mange er blitt overbeviste om at Donald Trump er redskapet. Han er den sterke mannen som Vårherre har oppreist for å føre Amerika tilbake til Gud.

Et eksempel på hvordan de politiske fiendebildene brukes av karismatiske menighetsledere, fikk vi et eksempel på under et republikansk valgmøte i delstaten Sør-Carolina i februar i år. Før Trump kom på scenen, fikk den svarte pastoren Mark Burns den viktige oppgaven å be en bønn. Pastoren, som er et fremtredende medlem av nettverket «Pastorer for Trump», brukte anledningen til å fremføre en skremmende politisk retorikk med et religiøst tilsnitt:

«La oss be, for vi kjemper mot en demonisk makt. Vi kjemper mot den virkelige fienden som kommer fra helvetes porter, og som ledes av en av dens ledere ved navn Joe Biden og Kamala Harris.»

Joe Biden og Kamala Harris er ikke lenger noen trussel for dem som tenker som Mark Burns, men slik verdikrigen har utviklet seg i USA, kan vi være sikre på at nye politikere vil komme opp på fiendelisten som allerede er mer enn lang nok.

