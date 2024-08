Men se, et godt politisk håndverk av regjeringen

Det ble skrevet historie fredag, da regjeringen la fram sitt forslag til ny abortlov. For første gang siden 1978 foreslås en endring i retten til selvbestemt abort.

Regjeringen foreslår å utvide retten til selvbestemt abort fra dagens uke 12, til uke 18. Fosterantallsreduksjon, «tvillingabort» på mer folkelig språk, foreslås også å være selvbestemt fram til uke 18, og dagens abortnemnder legges ned og erstattes av en ny nemndløsning der et flertall skal være helsepersonell – og kvinner. Regjeringen vil dessuten lovfeste helsepersonells rett til å reservere seg mot å utføre abort.

Forslaget til ny abortlov mangler fem stemmer for å få flertall.

Forslaget blir ikke mindre spenstig av at Senterpartiet, ett av to partier i regjeringen, tar dissens på to av punktene nevnt i avsnittet over. Senterpartiets statsråder stiller seg ikke bak forslaget om å utvide retten til selvbestemt abort til uke 18, og heller ikke til å utvide retten til tvillingabort.

Da skulle man tro at stemningen var dårlig i regjeringen, og at frontene har vært harde. Men nei. Senterpartiets dissens er snarere et utslag av godt politisk håndverk fra begge regjeringspartiene.

Det er stort sprik i synet på utvidelsen av abortgrensa mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Sps partiprogram slår fast at partiet ønsker å beholde dagens abortgrense på 12 uker, mens Ap ønsker å utvide den. Spørsmålet kunne utvilsom blitt en vond sak i regjeringen.

Derfor ble den tatt hånd om allerede under forhandlingene på Hurdal. I regjeringsplattformen står det at «regjeringspartiene står fritt til å søke flertall i Stortinget for sine standpunkter om abortloven». Regjeringen lovte også å sette ned et utvalg som skulle vurdere endringer i abortloven. Begge deler har skjedd.

Derfor er det ikke dramatisk når Senterpartiets barne- og familieminister Kjersti Toppe sier til NTB at hun håper at flest mulig av Sps representanter på Stortinget vil stemme mot regjeringens forslag. Toppe understreker dessuten at hun har respekt for at dette er en samvittighetssak, og at alle i hennes parti står fritt til å stemme som de vil.

Rødt, SV, MDG og Venstre støtter forslaget til ny abortlov. Sammen med Arbeiderpartiets stemmer har forslaget 80 mandater i Stortinget bak seg. Det vil si at det mangler fem stemmer for å få flertall.

Derfor håper Toppe, som selv vil beholde dagens grense, at så mange Sp-ere som mulig står ved partiprogrammet. Det er likevel lite sannsynlig at samtlige senterpartister stemmer nei til forslaget. Om så skulle skje, vil det trolig ikke være nok for å stanse lovendringen uansett.

Høyre, Frp og KrF vil beholde dagens grense på 12 uker, ifølge partiprogrammet. Men det er vanlig å fristille representantene i verdispørsmål om bioteknologi og abort. I en kartlegging utført av VG tidligere i år, varsler fire Frp-representanter at de vil stemme for en ny abortlov. Det sitter også mange i Høyres stortingsgruppe som trolig vil synes det er vanskelig å stemme imot. Avstemningen i Stortinget blir trolig jevn, men mye tyder på at vi får en ny abortlov i løpet av høsten.

Om forslaget skulle falle, er det i alle fall ikke på grunn av dårlig politisk håndverk av regjeringen, som har løst et vanskelig og splittende spørsmål på en forbilledlig måte.

