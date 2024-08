Den viktige nummer to

En bølge av optimisme har løftet det demokratiske partiet etter at Joseph Biden resignerte og banet vei for sin visepresident. En Kamala-bølge feier over landet. Donasjonene til hennes valgkamp er mange og store, og optimismen har bygget seg så mye opp at Donald Trump er havnet i skyggen. Også i Norge er begeistringen for Harris påtakelig.

Både her og i USA er det er god grunn til å helle litt kaldt vann i blodet når det gjelder hennes sjanser for å vinne. Som svart kvinne skal hun skal knuse noen glasstak. Det kan vise seg at formtoppen kommer for tidlig. Trump er på ingen måte gått ned for telling. Hans evner til å komme tilbake etter å ha vært på defensiven, skal heller ikke denne gang undervurderes.

Trumps harselering med sin kvinnelige motkandidat er snart på høyde med mobbingen av Hillary Clinton i 2016. Utfallene mot Harris kom lenge før hun ble formelt nominert. Nå forbereder han seg på neste trekk fra demokratene. Siste ukers dramatiske sceneskift i amerikansk politikk er ikke fullført før Harris har kunngjort hvem som blir hennes visepresidentkandidat. Komiteen som har ansvaret for nominasjonen har sagt at det skal skje innen sjuende august, i god tid før Demokratenes landsmøte Chicago 19.–22. august.

Valget av visepresident er trolig mer sårbart for Harris enn for Trump. Sistnevnte flyter mye mer på sin egen merkevare. Absolutt lydighet og underkastelse er noe av det han leter etter. Disse egenskapene fant han 2016 i den evangelikale Mike Pence. Han var usynlig i nesten fire år, men da det gjaldt som mest reiste han seg mot Trump i det presidenten regisserte opprøret mot «det stjålne valget».

I 2024 har Trump valgt en tilnærmet kloning av seg selv i den 39 år gamle senatoren James David Vance fra vippestaten Ohio. Ingen betviler at han kommer til å bli en lydig disippel.

Hvilken vippestat Kamala Harris skal hente sin parkamerat fra, er sikkert noe hun grubler aller mest over. Selv er hun fra California, som regnes som en sikker demokratisk stat. En av de ferskeste meningsmålingene viser at Trump har ledelse på fire prosent i den viktige vippestaten Pennsylvania. Kanskje er denne staten hun må tenke aller mest på når hun skal velge visepresident. Å komme seirende ut av valget her, kan være avgjørende når antall valgmenn skal telles opp.

Harris jakter ingen kloning. Det vil være særdeles lite lurt å velge en kandidat som ligner på henne selv. Trump håner hennes liberale holdninger, og Kamala trenger en makker som kan balansere dette. Trump har i J.D. Vance valgt en kristen som kan skilte med en tydelig omvendelse. Dette kan bidra til å ytterlig styrke til hans posisjon i velgergruppen «hvite evangelikale kristne». Harris er nødt til å tenke på hvordan hun skal få slått en kile inn i denne gruppen. Hennes valg av visepresident kan bidra til det.

Historien om den kristne omvendelsen til J.D. Vance er et kapittel i seg selv. Da Mike Pence ble utpekt, valgte Trump en person som hadde viet hele sitt voksne liv til den evangelikale bevegelsen. Ingen stilte spørsmål om hans religiøse ekthet.

J.D. Vance har ikke en så langvarig kristelig aktivitet å vise til. I de siste årene har han mer og mer fremstått som en opportunistisk anlagt politiker. Med den nasjonalistiske kristne bølgen som har feid over USA de siste 50 årene, kan det godt være at han har sett hvilken mulighet som ligger i å bygge denne posisjonen. Det skal ha vært hans kone Usha Chilukuri, som med sin hinduistiske bakgrunn, oppfordret ektefellen til å ta hans kristne kulturelle arv på alvor. Kanskje har hun lært noe av hva som skjer i landet der hun har sine røtter. I India har dyrkingen av hinduistisk nasjonalisme vært helt avgjørende for at Narendra Modi har vunnet det ene valget etter det andre. I det siste valget før sommeren sikret koblingen av religion og politikk han et gjenvalg som landets statsminister. Er det mantraet «look to India» som gjelder hos Vance og hans kone.

Hva som skjer i verdens mest folkerike nasjon, er ikke nordmenn så opptatte av. Det samme kan ikke sies om USA. Det er mye som står på spill for Europa, og vi bekymrer oss for hvilke holdninger og mekanismer som har innvirkning på politikken hos supermakten. Noe av det som er underlig å registrere, er at veien til å vinne verdens mektigste politiske embete kan gå gjennom personer som resten av verden ikke har hørt så mye om.

