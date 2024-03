Fjøslykta lyser fortsatt i Frp

Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen er kjent for å snakke politikk i store bokstaver. Dette ble satt pris på internt i Fremskrittspartiet, slik at han i denne stortingsperioden fikk den framskutte posisjonen som leder av justiskomiteen. Men i helgen var begeret fullt for Frp-leder Sylvi Listhaug, og resultatet ble at Amundsen trakk seg som komitéleder. Måtte trekke seg, er vel en mer riktig beskrivelse.

Bakgrunnen var det faktum at Amundsen hadde lagt ut flere Facebook-innlegg med litt for mye whisky innabords. Disse innleggene gikk langt over streken, selv for de mest frittalende i Frp. Det startet med en slags hyllest på kvinnedagen. Her er noe av det Amundsen serverte 8. mars: «Vi betaler alle prisen. Gutter mislykkes over hele linjen. Skole og barnehage rammes av radikal og uforståelig kjønnsteori. Skapt av radikale kvinnemennesker som ikke vet opp eller ned på en penis».

Innlegget utløste naturlig nok kraftige reaksjoner, og det ble raskt slettet. Amundsen unnskylder seg med at det ble litt for mange glass med whisky. «Jeg kan ikke huske å ha skrevet det, men etter alle solemerker har jeg skrevet dette», sa han til Dagbladet. Og innrømmet at slik ordbruk ikke hører hjemme på Facebook-siden til en politiker.

Av barn og fulle folk får man høre sannheten.

Men Amundsen hadde mer på lager nattestid i forrige uke. Han la ut en rekke kommentarer der han ga støtte til Israel og samtidig kom med harde uttalelser om islam og arabere. Etter at en annen person skrev «Med Israel for folkemord. Psykopater», svarte Amundsen med følgende salve: «Med Norge og Israel mot arabere som dreper mennesker, slik dere har for vane å gjøre. Så dra et annet sted med din moral. Det er som regel dere som dreper oss. Og Islam har en hel gjeng med psykopater som dreper».

Også dette innlegget har Amundsen fjernet. Men slettingen til tross, Frp-politikeren står egentlig ved innholdet. «Jeg angrer ikke, men jeg ser at det ikke er produktivt. Det hender også at stortingsrepresentanter blir forbanna, og svarer tilbake med samme mynt. Det skjer vanligvis ikke, men det skjedde i går. Jeg kommer ikke til å beklage eller unnskylde, disse folkene fortjener ingen unnskyldning», sa Amundsen dagen derpå til Dagbladet.

[ Lars West Johnsen: Mangelen på magemål. ]

Per-Willy Amundsen hevder han var for full til å huske at han før helgen la ut de omstridte innleggene på Facebook. Ham om det. Jeg merker meg at innleggene er feilfrie ortografisk. To ordtak er dekkende for situasjonen: Av barn og fulle folk får man høre sannheten. Det hjertet er fullt av, renner munnen over med.

Frp-leder Sylvi Listhaug legger vekt på at Amundsens Facebook-innlegg har skapt stor skuffelse og sterke reaksjoner i partiet. «Det var dessverre helt nødvendig at Per-Willy Amundsen tok ansvar og trakk seg som leder av Stortingets justiskomité. Amundsen innrømmer at det han har gjort har skadet partiet». Frp-ledelsen er ikke ferdig med Amundsen-saken. Det som har skjedd vil nå bli tema i partiets organisasjonskomité.

Apropos Facebook: Sylvi Listhaug måtte selv gå av som statsråd i Erna Solbergs regjering for ganske nøyaktig seks år siden. Årsaken var et Facebook-innlegg der hun hadde dette budskapet: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet». Hun slettet kjapt innlegget, men begrunnet dette med manglende rettigheter for å bruke bildet som lå bak teksten. Listhaug beklaget ikke umiddelbart, men krøp til korset og sa unnskyld da hun ble presset i stortingssalen.

[ Jo Moen Bredeveien: Bonden, bråket og beredskapen. ]

Lørdag var det landsstyremøte i Frp, og Sylvi Listhaug brukte anledningen til å flagge at partiet har som mål å gå inn i en regjering med Høyre etter valget i 2025. KrF og Venstre vil hun holde utenfor. Men dette budskapet druknet helt i Amundsen-skandalen. Frp har vind i seilene og kan nå notere 15,2 prosent på snittet av partimålingene. Skandalen kan slå begge veier. Alternativt kan det bli en slags dobbeltkommunikasjon som fungerer.

Rabalderet rundt Per-Willy Amundsen får meg til å tenke på en frase som Eivind Eckbo ble historisk kjent for. Eckbo var formann i Anders Langes parti (forløperen til Fremskrittspartiet) fra 1974 til 1975. Han serverte denne tankevekkende uttalelsen: «Når du setter ut ei fjøslykt i sommernatta, er det mye rart som kommer flygende».

«Dette utsagnet har blitt hengende ved partiet i ettertid, fordi det på en morsom måte illustrerer det som er Fremskrittspartiets sjel», sa Frp-leder Sylvi Listhaug da hun delte ut hedersprisen Fjøslykta på partiets landsmøte i 2022. Fjøslykta ble innført som partiets øverste hederspris i 1998. Prisen har siden den gang blitt delt ut til en rekke Frp-medlemmer.

Fremskrittspartiet har, mer enn andre partier, slitt med medlemmer og tillitsvalgte som ikke har klart å falle inn i folden. Splittelse har oppstått, og mange har blitt ekskludert eller frosset ut. En periode var det flere såkalte bygdetullinger som søkte seg inn i Frp-flokken. Carl I. Hagen var, i sin lange karriere som partisjef, slett ikke nådig overfor dem som ikke passet inn eller opptrådte illojalt.

[ Lars West Johnsen: Kanskje kommer kongen. ]

Per-Willy Amundsen er ingen bygdetulling. Han er en utspekulert, kunnskapsrik og hardtarbeidende politiker, slik jeg forstår ham. Amundsen er god på spissformulerte uttalelser og har ofte kontroversielle meninger. Han beveger seg gjerne i utkanten av partiets politikk, men er likevel innenfor. Og Amundsen har hatt høy stjerne i Frp. Det bør nevnes at han var justisminister i Erna Solbergs regjering fra 2016 til 2018.

Fjøslykta lyser dessverre fortsatt i Frp. Per-Willy Amundsen ble tiltrukket og kom med «mye rart». Det er ekstra graverende, og skadelidende for tilliten til det politiske ordskiftet, at uttalelsene ikke blir beklaget. Det er på tide å slukke fjøslykta. Sats heller på ei fyrlykt som kan vise den trygge leia der det er urent farvann.

Les også: – Hvorfor skal ansvaret legges på redde, nedbrutte jenter? (+)

Les også: Donald Trump på bunn i ny undersøkelse: Kan bli tidenes verste president

Hjelp oss å bli enda bedre. Delta i vår spørreundersøkelse

[ Kjell Werner: Mer ro og orden i skolen, takk! ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen