Mer ro og orden i skolen, takk!

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) er på offensiven. Hun lanserer det ene forslaget etter det andre for å skape en bedre skolehverdag. Nå signaliserer ministeren at lærerne må få mulighet til å gripe inn fysisk mot elever som lager kvalme verbalt mot andre elever eller ansatte. Lærerne skal også kunne ta fatt i elever som forstyrrer undervisningen for resten av klassen.

Med dette går Kari Nessa Nordtun ett skritt lenger enn det forgjengeren Tonje Brenna (Ap) la opp til i fjor. Et forslag om dette sendes snart ut på høring. «Målet er økt læring og trivsel i skolen. Da trenger vi mer ro og orden», sier dagens skoleminister. Hun får støtte fra Høyres Jan Tore Sanner og lærere flest. Elevorganisasjonens Petter Andreas Lona vender derimot tommelen ned. Han frykter at det kan oppstå situasjoner hvor lærere skader elever.

Statistisk sentralbyrå melder om en markert økning i vold mot ansatte i skolen. Siden 2013 har det vært en dobling. 18 prosent av lærerne svarer ja når de blir spurt om de har vært utsatt for vold på jobb de siste 12 månedene. I andre yrker har det i snitt ikke vært noen økning. Der har andelen voldsutsatte ligget stabilt på rundt fem prosent.

Vår tids lærere er ofte maktesløse.

Faktisk vold er en ting. Truende atferd fra elevers side er også en del av skolehverdagen. Slik kan vi ikke ha det. Her trengs det ulike tiltak på bred front. Foreldrene har åpenbart et ansvar i oppdragelsen av barna sine. Lærerne må også få ressurser til å jobbe forebyggende. Men lærerne må også gis mulighet til å gripe fysisk inn, ved for eksempel å ta «håpløse» elever i armen og geleide på gangen.

Vi skal være glade for at spanskrørets tid for lengst er forbi. Ingen ønsker seg tilbake til slik oppdragelse. Men vår tids lærere er ofte maktesløse overfor uromomenter i klasserommet. I dag er det ingen regler i opplæringsloven om når en lærer kan gripe inn fysisk. Derfor hersker det stor usikkerhet blant ansatte i skolen om hva som er lov.

Forslaget som allerede ligger på Stortingets bord, innebærer i realiteten at lærerne kan gjøre det samme mot elevene som foreldrene kan gjøre mot sine barn. Og nå vil altså Kari Nessa Nordtun gå et lite skritt videre. På den annen side må det ikke herske tvil om at all form for fysisk maktbruk som har karakter av form av avstraffelse, er forbudt.

Alle parter vil være tjent med klarere regler slik at vi vet hvor grensene går. I tillegg synes det å være nødvendig at lærerne får litt videre fullmakter. Målet må være å øke respekten for lærernes klasseledelse. Urokråker må ikke få ødelegge for de andre elevene. Det handler om å gi tillit til dem som står midt oppe i situasjonen. Læreren må være sjefen i klasserommet.

