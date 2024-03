Kanskje kommer kongen

«Dette er Dagsnytt. Kongen er syk i utlandet. Han blir hentet av norske myndigheter, og skal legges inn på Rikshospitalet i Norge. Og nå til Gaza...».

Sånn kunne NRK og resten av Medie-Norge ha dekket Kong Haralds sykdom denne uka. For så å komme tilbake til meg som mediekonsument og måtelig interessert i kongestoff når de visste noe mer. Som at kongen er friskmeldt.

Det er ikke meninga å henge ut kollegaer, men minutt for minutt-dekninga denne uka må gis en illustrasjon. Dette er det den stakkars kvinnelige reporteren rapporterte om fra Oslo Lufthavn Gardermoen søndag kveld, direkte på Kveldsnytt. Programleder spør: Hva kan du se av aktivitet på flyplassen nå?

Kanskje har også kongen reist. Men i alle fall dronninga. Tror hun.

«På … i hangaren her det er ventet at … ehhh … kongens fly kommer til å ehhh … frakte han, ser vi ambulansepersonell, vi ser at det er stor aktivitet i denne hangaren på den militære delen av flyplassen. Det vi vet er at det er mye presseoppbud her og de er samlet rundt flyplassen flere steder. Åååå, det de sier nå er at det er ventet to fly som kommer til å lande før flyet med kongen, ehhhm, ja. Aååå, flyet er altså ventet å komme … de snakker om at det kanskje kommer til å lande på den vestre rullebanen, det er den gamle rullebanen, det er den som er lengst, og da kommer vi her vi står til å ha ganske god ehh utsikt over flyet som altså nå har vært i lufta i mange timer. Han er nå på … godt inn i norsk luftrom og nå er det bare minutter til kongens fly kommer til å lande».

Hva skjer etter at flyet med kongen har landet?

«Det vi vet er at flyet skal … at kongen skal fraktes til Rikshospitalet og vi har også fått meldinger om at politiet mener at folk som er på veien fra mellom Gardermoen og Oslo de må kjøre som normalt og da antar vi at kongen kommer til å bli fraktet med bil mot Rikshospitalet».

Sånn, i all sin nakne pinlighet, blir det når medier og utskremte reportere bare må rapportere uten å ha noe som helst å melde om som ligner på fakta utover at det var mye presse til stede, hvor flyet kanskje kommer til å lande og at reporteren kan forsikre oss om ganske god utsikt til begivenhetene. Ingenting var vesentlig. Lang rullebane, altså. Og den stakkars journalisten hadde sikkert elendige forutsetninger for å kunne melde om noe som helst, kanskje hadde hun også prøvd å si fra om nettopp det, men var likevel dyttet i ryggen av en oppdragskåt redaktør?

En liten halvtime senere var hun tilbake. Med like lite innsikt. Vi har nettopp fått vite at dronning Sonja har forlatt flyplassen, sier programlederen, før han gir ordet til kvinnen på fremskutt post: «Ja, vi står et stykke unna, men vi kunne se dronningen, det kunne i hvert fall se sånn ut, og det kommer meldinger om at hun har forlatt området. Sååå … og vi har vært … det har vært stor aktivitet. Flyet landet altså for kort tid siden og det har vært stor aktivitet på den militære delen av flyplassen, og vi har sett mange mennesker som har beveget seg der. Vi har også sett en bil som vi antar har fraktet de som har vært i flyet ut … ut, og nå er i alle fall dronningen, men kanskje også kongen på vei til Rikshospitalet. Det vet vi ikke helt ennå, men vi vet i alle fall at dronningen ser ut til å ha forlatt området».

Hun innrømmer at hun likevel ikke har så god utsikt, men hun har sett noen som i det minste lignet på dronninga, og tror at Sonja kanskje har dratt, men er ikke sikker, og kanskje har også kongen reist. Men i alle fall dronninga. Tror hun. Kanskje. Det minnet om en Knutsen og Ludvigsen-låt.

Man kan spørre seg hva poenget med dette var, annet enn å tilfredsstille det mediene kaller informasjonsbehov i folket. Enn å trå vannet, levere levende flimmer for å holde på rastløse fjernkontrollører i sofaen. Bare at dette ikke hadde noen informasjonsverdi i det hele tatt. Det var snarere forvirrende desinformasjon. Og sånn gikk egentlig resten av uka. På tomgang. Ikke fullt så meningsløst som Kveldsnytts rapport fra lufthavnens mørke, men hos meg vekket heller ikke disse innsalgene fra NTBs nyhetstjeneste rett på mobilen særlig interesse:

«Det var veldig fint å få kongen hjem». Kronprinsens familiære og menneskelige selvfølgelighet slynges ut som en sensasjon.

«Prinsesse Astrid er på besøk hos Kong Harald». NTB siterer VG. Alltid først.

«Dronning Sonja har også ankommet Rikshospitalet». Ok, noe annet ville jo faktisk ha vært en åpenbar nyhetssak.

«Prins Sverre Magnus besøker Kong Harald». NTB siterer Dagbladet. Som må ha hatt bedre sikt mot den svarte bilen.

Jada, vi elsker kongen, og lurer på hvordan det går. Men denne proporsjonsløse journalistikk har lite med det å gjøre. Grensa for informasjonsbehovet går et stykke før rullebanens himmelretning og hva reportere muligens kan ha sett og hvem som sitter i svarte biler på Ringveien. Kongehuset er sikkert litt for knappe med infoen (men bedre enn andre kongehus, visstnok) og skaper et sug etter nyheter, men det er også mulig for norske medier å våge å holde kjeft. Til man har noe å melde.

