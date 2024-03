Look to Tyskland!

For vel en uke siden var de katolske biskopene i Tyskland samlet i Luther-byen Augsburg. De avsluttet generalforsamlingen med en overraskende sterk advarsel om den nye bølgen av høyrenasjonalisme i landet.

«Høyreekstreme partier og de som sprer seg i utkanten av denne ideologien kan ikke være et sted for politisk aktivitet for kristne og er heller ikke valgbare», sa biskop Georg Bätzing, leder for bispekonferansen, på en pressekonferanse i forrige uke.

På 1930-tallet sviktet både den protestantiske og katolske kirken i møte med nazi-ideologien

Det fremadstormende partiet Alternativ for Tyskland (AfD) ble spesielt nevnt i uttalelsen. Når de som knytter seg opp til dette partiet ikke anses som valgbare, må det vel bety at de ikke kan ha kirkelige verv.

«Kristne kan ikke stemme på partier som AfD», fastslo biskopene.

Når så sterke ord kommer fra kirkelig hold i Tyskland, vekker det naturlig nok oppsikt, ikke minst på grunn av landets historie. På 1930-tallet sviktet både den protestantiske og katolske kirken i møte med nazi-ideologien til Adolf Hitler. I likhet med store deler av befolkningen lot kirkens folk seg dupere. Frykten for å miste privilegier fra staten var noe av det som hindret kirkeledere i å stå opp mot Hitler, men i kirken var det også mange som kjøpte de ideologiske og rasistiske fiendebildene som gjorde seg gjeldende mot jøder og bolsjeviker.

I vår tid er biskopers autoritet og påvirkningskraft synkende i mange vestlige land. Det gjelder også i Tyskland, men man skal ikke se bort fra at velgere tar med seg advarslene fra kirkelederne når det skal holdes både EU-valg og delstatsvalg i året vi nå er inne i.

Uttalelsen fra de katolske lederne er også en svært viktig kommentar til det som nå skjer i land utenfor Tyskland. Kirker i USA og Russland ser ikke ut til å hente lærdom av hvor galt det gikk med det tyske folk da sluttet opp om den sterke politikeren Hitler. Patriark Kirill og Den russisk-ortodokse kirken kommer til å flokke seg om Vladimir Putin ved presidentvalget 17. mars. Tilsvarende skjer i USA, er det evangelikale grupperinger er blitt de viktigste støttespillerne til den sterke mannen Donald Trump.

Det giftige politiske budskapet til to utpregede nasjonalistiske politikere vekker gjenklang ikke bare hos velgerne i de respektive landene, men også i andre land. Koplingen av religion og usunn nasjonalisme står sterkere enn på lang tid. Da er det spesielt viktig tyske kirkeledere ser tegningen og advarer mot det som kan skje.

Den tyske teologen Werner Jeanrond var i en periode professor ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Om tyske biskopers uttalelse sier han følgende til Vårt Land: «Jeg tror at alle kristne og demokratisk-sinnede mennesker føler på et ansvar om at hvis man vil redde demokratiet, må vi gjøre det nå. Når et parti som bestrider at alle mennesker er like, får mellom 15 og 20 prosent oppslutning i Tyskland, da er det alvor. Sånn begynte NS, og de tok man ikke på alvor».

Det er vel det man må kunne kalle for et «Pauli ord».

