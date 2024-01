Vinterens hakkerekkefølge

---

Dette er dagsavisens Innfall-spalte. Kan inneholde spor av både sarkasme og ironi.

---

Etter sommer kommer høst. Etter høst kommer forskjellige landsdelers nesevise utskjelling av hverandres håndtering av vinter. Stort sett er det Oslo som får høre det. Vanligvis fra nord:

«Oslofolk skjønner ingenting av vinteren», sier de kanskje. Mens de hånflirer fra en tometers grøftekant der de drikker vodka i barings og flirer av søringer.

Vi har lært oss å leve med det, her i Oslo. Når all snøen kommer samtidig, så stopper bussen. Når bussen stopper er det hundre tusen folk som ikke rekker jobben. Når hundre tusen folk ikke rekker jobben, blir det oppslag i mediene. Og når det blir oppslag i mediene, da får resten av landet endelig utløp for litt godlynt Oslohat.

Sånn går no dagan, som de sikkert sier der oppe. Det finnes en rangordning. Det er om å gjøre å ha det verst, men det er også om å gjøre å takle all motgangen med et usårlig smil. Og der har vel ikke Oslofolk alltid vært best i klassen, det må vi kunne innrømme.





[ Også i Skåne er det snøkaos. Satt 17 timer i bilen uten mat og drikke ]

I år finnes det heldigvis en utvei! Også danskene har nemlig fått sin dose snøkaos nå etter nyttår. Så dermed har vi Oslofolk nå sjansen til å godte oss! Vi kan lese danske medier og kose oss som om vi var finnmarkinger hele gjengen! Bare hør:

– Vi trodde vi kunne løse oppgaven. Men med de massive snømengdene og når kjempestore bergingskjøretøy også sitter fast var det ikke mulig sa politiinspektør Rene Raffo til Danmarks Radio.

På bildet av politiinspektøren med universets danskeste navn kan vi skimte små antydninger til snø i en busk. Han fraråder all bilkjøring, og det er ikke rart. På E45 satt over tjue biler strandet i 20 timer. Politiet kom heldigvis innom med et rundstykke underveis, kan vi lese.

«Halvannet døgn med snøstorm» kaller DR situasjonen i en annen sak. Det har falt over 30 centimeter snø, står det. Danmark har stått opp til «snøkaos». Haha, sånt kan vi flire av nå, vi Oslofolk.

I Herning førte snøkaoset til at folk begynte å true hverandre med kniv, til og med. Ja, de er pingler, disse danskene! Skikkelige pingler! Skulle ikke tro dem har hatt skikkelig snø før. Ha!





Så kjære dansker: Nå kan dere sitte der med rødpølser, koseanarkisme og Legoland. Hvis dere bare lærer dere å brøyte også, så kan dere kanskje nyte det. Dere har kanskje butikksprit, morrabrød og en søt og dejlig liten havfruepige. Men uten ull innerst hjelper det ingenting! Muhaha!

[ Uværet ga danskebåten en ekstra natt på sjøen ]

[ Intet er nytt under solen: Oslo har hatt snømageddon før! ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen