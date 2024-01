Bilister innesperret i snart et døgn i snøkaoset i Skåne

E22 mellom Hörby og Kristianstad er stengt som følge av store snømengder, kraftig vind og glatt veibane, og ifølge Trafikverket vil strekningen tidligst være kjørbar igjen i 12-tiden torsdag.

Redningsmannskaper i ni beltevogner forsøker å komme de strandede bilistene til unnsetning. Flere steder er midtdelere klippet bort slik at biler kan snu.

Redningstjenesten anslår at rundt 1000 personer fortsatt satt fast i morgentimene torsdag, og noen av bilistene forteller at de har sittet der i snart et døgn.

Forferdelig

– Det er forferdelig å sitte i 19 timer og vente, forteller 39 år gamle Erika Sepeliovaite til Aftonbladet.

Sammen med sine to barn og familiens hund fikk hun hjelp rett før klokka 8 torsdag morgen.

59 år gamle Malin Johansson og samboeren satt uten mat og drikke i 17 timer før de ble hjulpet ut rett før daggry torsdag. Med jevne mellomrom startet de bilen for å holde varmen og fjerne is fra rutene.

– Jeg var ganske rolig, det er ikke så mye man får gjort, forteller hun til Expressen.

Evakuert

– Det er alvorlig. Det er veldig mange som har sittet svært lenge, sier politiets vakthavende Tommy Bengtsson.

Redningsmannskaper har hentet ut rundt 100 personer fra fastkjørte biler, og disse er blitt kjørt til en oppsamlingsplass i Hörby i beltevogner, forteller Skåne-politiets pressevakt Filip Annas.

Jimmie Andersson var i morgentimene torsdag ikke blant de heldige. Han har sittet i bilen siden klokka 10 onsdag morgen og etterlyser bedre informasjon.

– Informasjonen har dessverre vært mangelfull, sier han til SVT.

Diabetiker

Onsdag kveld var beskjeden at veien skulle åpnes rundt klokka 18, men kvelden kom og gikk, og veien var torsdag fortsatt stengt.

– Det er slitsomt, og man blir døsig i hodet, forteller Andersson.

Norah Andersen har diabetes og har sittet fast i over 21 timer.

– Adrenalinet mitt har gått opp og ned, og det skyldes nok at jeg har diabetes. Og nå har jeg sittet her uten mat i snart et døgn, og er derfor svært redd for at blodsukkeret mitt skal synke, forteller hun til Sveriges Radio.

– Men jeg fikk energidrikk fra en bilist foran meg, og det har stabilisert seg litt, legger hun til.

