Frykten for ikke å velsigne Israel

Denne teologisk funderte tankegangen lever også i beste velgående i Norge.

Israels krigshandlinger på Gaza fortsetter med uforminsket styrke etter opphør av våpenhvilen. På internasjonalt hold er kritikken mot statsminister Benjamin Netanyahu knallhard, men det eneste landet som har påvirkningsmulighet til å endre Israels krigføring, er USA, ifølge Midtøsten-eksperten Hilde Henriksen Waage.

Biden er livredd for å skyve enda flere over til den erklærte Israel-vennen Donald Trump

I et intervju med Aftenposten forrige uke forklarte Waage hvorfor Biden-administrasjonen er så tilbakeholden med å legge press på Israel. Hun fastslår at det har med det kommende valget i USA å gjøre. Waage tar oppgjør med myten om at det er amerikanske jøder som påvirker regjeringen. Hun legger langt mer vekt på holdningen til den store velgergruppen av evangelikale kristne. I bestrebelsen på å bli gjenvalgt er Joe Biden livredd for å skyve enda flere av de hvite evangelikale velgerne over til den erklærte Israel-vennen Donald Trump. Dermed kan ikke et USA styrt av Demokratene være for standhaftig overfor Israel.

Den evangelikale velgergruppen er kjempestor i USA. Det anslås at den teller mellom 25–30 millioner velgere, og de har alltid vært en vesentlig maktfaktor i det amerikanske samfunnet. Det den gruppen som har formet USA identitet som «et kristent land». Mange av de som innvandret på 1600-tallet var religiøse flyktninger. De var overbeviste om at det var kommet til det nye Israel – landet som Gud hadde utvalgt for dem – slik som han gjorde for Israelsfolket etter utvandringen fra Egypt. Dermed ble bibeltekstene fra Det gamle testamente svært viktig for svært mange troende kristne.

Dette har holdt seg også i moderne tid. Fra kirkenes talerstoler og gjennom et utall av bøker forkynnes det at den som velsigner Israel, selv skal bli velsignet. Bibelordet gis voldsom tyngde, og det handler ikke bare om hver enkelte troende skal bli velsignet av Vårherre, men også det kristne landet USA. Dermed skapes det en polariserende politisk kraft ut av teologiske postulater og utvalgte bibelord. Det var dette Donald Trumps rådgivere vurderte som en stor mulighet i 2015 og 2016. Ved å fremstille Trump som ihuga venn av Israel, lå det en mulighet i å sanke mange stemmer.

[ USA-ekspert: – Dette vil være Demokratenes ultimate mareritt ]

Når Donald Trump nå igjen er tilbake i kampen om presidentvervet, gir det igjen store virkninger for USAs politikk i Midtøsten. Hadde det ikke vært for denne innenrikspolitiske situasjonen i Amerika, kunne USA vært langt hardere i klypa overfor Israel enn Biden er nå.

Dermed står vi i en situasjon at lidelsene som Gaza-befolkning nå opplever, dessverre også er en konsekvens av teologisk tenkning.

[ Da jeg var barn på 70-tallet, pyntet ingen juletreet før lillejulaften ]

Tesen om at Gud velsigner de som velsigner Israel, lever også i en del kristne miljøer i Norge. Særlig gjelder på Vestlandet og Sørlandet, som er mest påvirket av amerikansk kristendomsforståelse. I 2012 vakte det stor oppsikt at Per Haakonsen på en KrF-talerstol uttalte at 22. juli-terroren var Guds straffedom fordi Norge hadde sviktet Israel som nasjon. Lignende argumentasjon er også kommet senere i Norge.

Denne teologien er skremmende, og det er enda mer skremmende at den slår så sterkt ut politisk. I en del av de miljøene som støtter Israel i tykt og tynt, blir det som nå skjer i Midtøsten en del av Guds store plan. En del troende frykter at de ikke skal være delaktig i denne planen, og resultatene blir katastrofale for tusenvis av uskyldige mennesker.

[ Det er grunn til skepsis om regjeringens ønske ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen