Stortinget må ikke omgås

Regjeringen ved Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven. Fredag ble det diskutert i Stortinget. Store deler av opposisjonen er svært kritisk til lovforlaget som vil sette Stortinget til side ved en ny pandemikrise. Med god grunn.

Regjeringen vil la fremtidige regjeringer kunne pålegge befolkningen isolasjon og karantene i tilfelle en ny pandemi. Det kontroversielle i forslaget er at regjeringen skal kunne gjøre dette uten godkjenning fra Stortinget. Under koronapandemien som herjet fra mars 2020, måtte regjeringen gå til Stortinget for å hente samtykke til regjeringens utvidede fullmakter. Målet er at man skal unngå dette neste gang.

Vi deler Venstres prinsipielle syn i saken

De midlertidige fullmaktene regjeringen fikk under koronapandemien opphørte 1. juli i år. I påvente av en full gjennomgang av regelverket knyttet til smittevern og helseberedskap, ønsker man derfor å vedta denne delen av lovpakka og gjøre fullmaktene permanente allerede nå. Departementet skriver at det er «vurdert at det ikke vil sikre tilstrekkelig god beredskap å la de midlertidige bestemmelsene utløpe 1. juli 2023».

«Det er autoritære tendenser. De vil gi byråkratiet en generell fullmakt for ekstremt inngripende tiltak i folks liv», sa Venstres Alfred Bjørlo til VG før helga. Tirsdag skal regjeringens lovforslag stemmes over i Stortinget. Høyre støtter regjeringens forslag mens Venstre får støtte for sitt syn fra Frp, KrF, Rødt og Pasientfokus. «Autoritære tendenser» er store ord, men vi deler Venstres prinsipielle syn i saken. Stortinget skal tenke seg nøye om. Kan dette vente til helheten i lovverket på feltet skal vurderes, og trengs loven i det hele tatt?

Forslagene Stortinget nå skal vurdere, kan virke tilforlatelige og praktiske for å unngå et juridisk vakuum i tilfelle at en ny pandemi vil ramme oss om kort tid, men det endrer ikke på lovforslagets svært betenkelige natur. Jussprofessor Hans Petter Graver var svært kritisk til regjeringens vide fullmakter under koronaen, og han er det også nå. Til Advokatbladet uttalte han tidligere i år, når forslagene ble kjent, at «det er veldig betenkelig at regjeringen på denne måten foreslår å gjøre reguleringsregimet fra koronapandemien permanent».

