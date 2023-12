I utgangspunktet er det rått parti. Men fagbevegelsen kan beseire Musk

Elon Musk er en dristig og visjonær fysiker, ingeniør, oppfinner, forretningsmann og investor – kjent fra selskaper som Zip2, PayPal, SpaceX, Tesla og nå sist Twitter (X). Musk har aldri gått stille i dørene, og det har vært mye støy om og rundt han. Nå er det Tesla i Sverige som er utgangspunkt for en konflikt som er utrolig viktig for fagbevegelsen, og tydeligvis også for Musk.

Historien om Tesla er historien om bilfabrikken som endret hele bransjen. Tesla Motors ble grunnlagt i California i 2003 av to ingeniører som ville utvikle en elektrisk sportsbil. I 2004 engasjerte Elon Musk seg i selskapet. Fire år seinere startet produksjonen av Tesla Roadster. Musk kunngjorde at neste hovedmål var å lage en romslig personbil, kjent som Model S.

Tesla Model S kom på markedet i USA i 2012, og den ble raskt en suksess i Norge. Godt hjulpet av generøse støtteordninger fra staten for kjøp av elbiler, ble Tesla Model S den mestselgende av alle nye biler i Norge i to av årets måneder i 2013. Tesla ble stort også i mange andre land, og Model S ble snart den mest solgte elbilen i verden.

Tesla har fortsatt en spesiell posisjon - selv etter at alle andre bilprodusenter har kommet med sine massive elbilsatsinger, og selv etter at nye kinesiske bilprodusenter har kommet på banen for fullt. I september ble det solgt 2500 nye teslaer i Norge – dette utgjorde 24 prosent av nybilsalget, og Tesla er med god margin Norges mest solgte nybil høsten 2023.

Det nordiske markedet er lite i verdenssammenheng, men det er likevel viktig på grunn av god kjøpekraft, rause statlige støtteordsninger og god infrastruktur for elbiler. Siden slutten av oktober har Tesla vært i konflikt med sine ansatte i Sverige, og den siste uka har konflikten spredt seg til resten av Norden. Det svenske fagforbundet IF Metall krever tariffavtale for sine medlemmer i Tesla, noe som er totalt uaktuelt for ledelsen i Tesla - ikke minst for Elon Musk.

Musk har i minimal grad uttalt seg om den pågående konflikten i Sverige. Han kommenterte imidlertid følgende under et innlegg på sitt eget sosiale medium, X, under en post om at Posten ikke deler ut registreringsskilt til Tesla på grunn av at det svenske fagforbundet Seko har blokkert postgangen inn til Tesla i Sverige:

– Det er galskap, skrev Elon Musk i kommentarfeltet.

For øvrig har han understreket sin fagforeningsfiendtlighet under en utspørring på scenen under et arrangement i regi av New York Times:

– Jeg deler ikke fagforeningenes idé. Jeg liker ikke at de skaper en slags herre og tjener-greie. Det skaper såklart negativitet i selskapet. Vi har ingen herrer og tjenere - alle spiser ved samme bord og parkerer på samme parkeringsplass, uttalte Musk, ifølge nettstedet arbetet.se.

Nå er han utfordret av svensk fagbevegelse. I tillegg til den prinsipielle motstanden mot fagforeninger, er det også grunn til å tro at Musk frykter at det vil spre seg til USA hvis de underskriver tariffavtale i Sverige. Etter seieren amerikanske bilarbeidere fikk da de vant fram med sin storstreik i forrige måned, vil nok Musk gjøre det han kan for å hindre at denne optimismen skal spre seg inn på Teslas fabrikker.

Det nordiske fellesskapet har beseiret store motstandere tidligere. De har trua på at de kan klare det igjen

Tesla har blankt avvist så langt å forhandle om tariffavtale, men aksjonene sprer seg, og nå er det kommet støtteerklæringer fra fagforeningskameratene i Norge, Danmark og Finland. Nordiske fagforeningskamerater står samlet mot Musk og Tesla. I Sverige er de mange nok medlemmer til at de tar kampen om tariffavtale i åpent lende. FriFagbevegelse skrev i november at det ikke finnes åpne fagforeningsmedlemmer i Tesla Norge – men det finnes anonyme medlemmer i Fellesforbundet som jobber i Tesla også her i landet. Denne uka rykket Fellesforbundet-leder Jørn Eggum ut med full støtte til de streikende i nabolandet:

– Våre fagforeningskamerater i IF Metall har Fellesforbundets fulle støtte i konflikten med Tesla. De tar kampen mot et fagforeningsfiendtlig selskap på vegne av hele arbeidslivet. Nå bør Tesla umiddelbart akseptere IF Metalls krav om tariffavtale. Dersom dette ikke er på plass innen 20. desember, vil vi gå videre med iverksetting av boikottaksjoner, uttalte Eggum.

Torsdag vedtok den europeiske fagbevegelsen ETUC, som har 43 millioner medlemmer, å stille seg bak streiken til de svenske Tesla-arbeiderne. På tampen av uka kom også LO-leder Peggy Hessen Følsvik på banen med et krav om at Oljefondet som en stor eier skal bruke eiermakta si, og selge seg ut av Tesla dersom selskapet står fast på sin motstand mot tariffavtaler.

I utgangspunktet er det rått parti i favør en av verdens rikeste og mektigste menn. Men det nordiske fellesskapet har beseiret store motstandere tidligere. De har trua på at de kan klare det igjen. Skulle Tobias og de andre streikende i svenske Tesla få Elon Musk i kne og få i havn tariffavtalen sin, vil det være en av de mest spektakulære seirene for nordisk fagbevegelse på mange år.

