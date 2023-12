Truer med Tesla-streik i Norge også

For tiden pågår det en streik blant medlemmer i forbundet IF Metall mot Tesla i Sverige. Årsaken er at det amerikanske selskapet nekter å inngå en tariffavtale med forbundet.

I etterkant har streiken fått støtteerklæringer og ført til solidaritetsaksjoner i en rekke land, deriblant Norge. Fellesforbundet i Norge har varslet de vil komme med aksjoner, dersom kravet til IF Metall om tariffavtale ikke blir innfridd. Det gjøres ikke bare for å vise solidaritet med deres svenske kollegaer, men også av egen interesse, ifølge styreleder Jørn-Henning Eggum.

– Vi jobber med å organisere oss og for også å kunne kreve tariffavtaler. Det er viktig å støtte opp om vår skandinaviske modell, sier han til Arbetet.

Trenger flere med på laget

Fellesforbundet har truet med å stanse lossingen av Tesla-biler til havnene, slik andre fagforbund i Norden har gjort, dersom ikke IF Metalls krav blir oppfylt innen 20. desember. Planen her til lands er å la Tesla-bilene som skal til Norge slippe gjennom, men ikke de som da skal videre til Sverige.

Selv om det kan være aktuelt med en egen Tesla-streik i Norge også, i hvert fall fra Fellesforbundets ståsted, er det foreløpig ikke vist nok vilje blant de ansatte.

– Vi vil ha det. Men da må vi over et visst antall medlemmer, og der er vi ikke nå. Det har vært vanskelig å organisere medlemmer og komme inn på Teslas arbeidsplasser, sier Eggum.

Ingen av Teslas nærmere 127.000 arbeidere på verdensbasis er fagorganisert. Eier og administrerende direktør, Elon Musk, har uttalt at han er imot fagforbund.

