Tobias (25) tar kampen mot Elon Musk

Siden 27. oktober har medlemmer i forbundet IF Metall vært i streik ved Teslas svenske verksteder. Årsaken er at det amerikanske selskapet nekter å inngå en tariffavtale med forbundet.

I etterkant har et stadig økende antall svenske fagforbund aksjonert i solidaritet med IF Metall. Denne uka spredte streiken seg også til nabolandene i Norden.

I Danmark vil snart havnearbeidere og sjåfører ikke lenger ta imot eller transportere biler fra Tesla som skal til Sverige, advarer Danmarks største fagforbund, 3F. Det samme vil havnearbeidere i Finland gjøre, varslet det finske bil- og transportarbeiderforbundet AKT på torsdag.

Onsdag varslet dessuten Fellesforbundet i Norge at de vil sette i gang med egne boikottaksjoner mot Tesla, dersom kravene til svenske IF Metall ikke blir innfridd innen 20. desember. LO-leder Peggy Hessen Følsvik krevde fredag at Oljefondets etikkråd bør utelukke Tesla dersom selskapet ikke er villig til å inngå tariffavtaler.

Støtten blir møtt med glede av Tobias Eng Strömberg. 25-åringen er én av dem som streiker mot Tesla i Sverige.

Tobias Eng Strömberg fra Göteborg er en av Tesla-arbeiderne som streiker. – Det er fint å vite at våre naboer er med oss, sier han om støtteaksjonene i Norge og resten av Norden. (Privat)

– Det føles godt. Det er fint å vite at våre naboer er med oss, sier han til Dagsavisen.

Musk om streiken: «Sinnssyk»

Strömberg jobber til vanlig som tekniker ved Teslas servicesenter i Göteborg. Han gikk ut i streik for snart seks uker siden, i likhet med en rekke andre Tesla-arbeidere i Sverige – til stor ergrelse for eier og administrerende direktør i selskapet, Elon Musk.

I en melding på det sosiale nettstedet X, som Musk også eier, kaller han den pågående streiken «sinnssyk» fordi den blant annet har ført til at nye Tesla-eiere ikke har fått registreringsskilt. Grunnen er at det svenske forvaltningsorganet Transportstyrelsen sender skilter med Postnord, som sluttet å levere post for Tesla i solidaritet med streiken.

I etterkant saksøkte Tesla den svenske staten, som eier av Transportstyrelsen og PostNord. Det amerikanske selskapet hevder at Postnord har beslaglagt posten deres og krevde skiltene utlevert. Torsdag kom en svensk domstol fram til at Tesla ikke kan kreve skiltene utlevert så lenge tvisten fortsatt pågår.

Strömberg sier han ikke er overrasket over Elon Musks uttalelse, som for øvrig er den eneste kommentaren Tesla-sjefen har gitt offentlig om streiken.

– Han er åpenbart ingen fan av fagorganisasjoner. Måten dette fungerer på i Sverige er helt annerledes enn hva han er vant til. Her er det vanlig å streike, i motsetning til i USA. Der har de verken like mye kultur eller rettigheter for å streike, mens her er det en del av grunnloven vår, sier Tesla-teknikeren.

Imot fagforeninger

Forrige uke uttalte Elon Musk at han er helt imot fagforeninger som konsept. Mannen blir av Forbes regnet som verdens rikeste, med en anslått formue på 245 milliarder dollar. Det tilsvarer 2,6 billioner norske kroner, eller nesten 500 regjeringskvartaler. Til sammenligning var laksearving Gustav Magnar Witzøe Norges rikeste mann i fjor, ifølge tall fra Skatteetaten, med en formue på 19,8 milliarder kroner.

Tesla, verdens største elbilprodusent, hadde ved inngangen til 2023 nesten 128.000 ansatte rundt omkring i verden. Ingen av dem er fagorganiserte. Til tross for flere forsøk, har ingen Tesla-arbeidere klart å fagorganisere seg. Alle forsøk har blitt stanset av selskapet.

– Tesla vil strekke seg usedvanlig langt for å forhindre fagforeninger, uttalte John Logan, professor i arbeids- og sysselsettingsstudier ved San Francisco State University, til CNN i september.

Dagsavisen har bedt Tesla om å kommentere den pågående streiken, men har ikke fått svar på vår henvendelse.

Det er skremmende hvor mye aversjon Tesla virker å ha mot læring. — Kalle Moene, økonomiprofessor

Frykt for represalier

I et intervju med det svenske fagbladet Arbetet har Strömberg tidligere uttalt at flere av hans kollegaer ikke våget å streike mot arbeidsgiveren sin.

– Tesla har ikke den beste historien når det kommer til arbeidere som vil fagorganisere seg, særlig i USA. Det er en viss frykt blant de ansatte for hva som kan skje som en konsekvens av å gjøre det, sier han til Dagsavisen.

– Deler du den bekymringen?

– Ikke så mye, men jeg forstår hvorfor andre bekymrer seg for det, svarer han.

25-åringen forteller at streiken nå ser ut til å ha en effekt på Tesla, i hvert fall fra hans ståsted. Hans mål er klart:

– Jeg vil at selskapet inngår tariffavtale med fagforeningen, slik at vi kan returnere til jobbene våre.

Kalle Moene, professor emeritus ved Universitetet i Oslo, mener Tesla er i ferd med å ri kjepphester de bare vil tape på. (Mimsy Moller/Dagsavisen)

– Tesla forstår ikke gevinsten av dette

Økonomiprofessor Kalle Moene tror Tesla til slutt vil bli tvunget til å etterkomme kravet fra det svenske fagforbundet.

– Når de virkelig har klart å hisse opp de sterke fagorganisasjonene som LO, så tror jeg de må gi seg. Ellers blir det mye vanskeligere for dem. Det er ikke kostbart for LO å sette i gang en boikott som hindrer lossing av Tesla-biler. Det kan bli så omfattende at jeg tror det vil tvinge Tesla til å akseptere det som i vår del av verden er helt grunnlegge rettigheter, sier han til Dagsavisen.

Moene kjenner godt til fagbevegelsens arbeid i både Norden og USA. Han synes det er interessant hvordan USA tidligere, særlig etter 2. verdenskrig, var et foregangsland for fagorganisering. Et land som arbeiderbevegelsen i Norge så opp til. Det er ikke lenger tilfellet.

– Nå er de virkelig akterutseilt, mener professoren, som synes det er nærmest uforståelig hvor dårlig Tesla har håndtert denne saken.

– Tesla forstår ikke gevinsten av dette. Godt organiserte arbeidstakere er også godt for arbeidsgiveren. Å ha ordnede forhold, en lokal klubb som kan løse sosiale konflikter på arbeidsplassen, en representant som kan kanalisere informasjon til ledelsen – alt som fagorganisering fører med seg – kan ha stor, gjensidig nytte. Den nordiske fagforeningen fungerer ikke på den måten Elon Musk tror. Det virker som han heller vil at Tesla skal ri kjepphester som de bare vil tape på. Det er skremmende hvor mye aversjon Tesla virker å ha mot læring, sier Moene.

Professoren kommer samtidig med en liten oppfordring, nærmest en ønsketenking, til Tesla-eiere i Norge:

– Folk som kjører Tesla bør ha et merke bak på bilen der det står «Fri organisasjonsrett».

