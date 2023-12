Cupfinalister på Business class

Mens to av fotballens sterke merkenavn som Rosenborg og Vålerenga må snu hver krone, durer Bodø/Glimt og Molde på i Europa med en inntektsstrøm deres norske konkurrenter bare kan drømme om. Lørdag møtes de i cupfinalen som et symbol på at penger er makt i verdens og Norges mest populære idrett.

I 2022 gikk Bodø/Glimt til kvartfinalen i Conference League, nummer tre på skalaen av de europeiske turneringene og senere til gruppespillet i Europaligaen. Belønningen fra Uefa (det europeiske fotballforbundet) var på 174 millioner kroner. Totalt hadde klubben 307 millioner i inntekter, som endte i et overskudd på 71 millioner. Budsjettet det året var lagt opp til 5 millioner i pluss.

Disse tallene er hentet fra årets Eliteseriebarometer, en oversikt over norsk klubbøkonomi utarbeidet av Deloitte for Norsk Toppfotball. Der får man en ganske presis beskrivelse av tilstanden blant norske toppklubber. Konklusjonen er klar: De lagene som slår seg inn i en europeisk turnering, får enorme muligheter til å rykke fra de andre. Derfor var jubelen så stor i Brann og Tromsø forrige helg. Neste år får også de sjansen.

– Spill i Europa er nøkkelen. Vi MÅ komme oss dit, sa Vålerengas årsferske styreleder i aksjeselskapet i klubben, Kjetil Siem da han besøkte podkasten Trikkeligaen tidligere i høst. Nå må de i første omgang redde plassen i Eliteserien og jobbe med en plan om å frigjøre seg fra sin økonomiske livbøye Tor Olav Trøim innen 2028. Men på veien dit har de et dramatisk mindre økonomisk handlingsrom enn sine rike konkurrenter.

Mange irriterer seg over Glimts og Moldes suksess i Europa. I høst har den tatt ytterligere av. Men deres suksess løfter også norske lags posisjon i europeisk fotball. Fram til 2022 var Eliteserien rangert som nr. 22 i Europa. I 2022/2023 er Eliteserien best i Norden med en 15. plass. Norge er en plass unna å få ett lag til inn i europeiske turneringer. Og suksessen gjør at det også drypper litt på de andre. De siste årene har hver klubb i Eliteserien fått i snitt sju millioner kroner i såkalte solidaritetsmidler fra Uefa. De beregnes ut fra hvor bra et lands klubblag gjør det i Europa. Det antyder også hvilken enorm pengebinge europeisk klubbfotball er.

Moldesupporterne er blitt vant med kamper i Europaligaen. Skal de komme dit neste år må de vinne cupfinalen. (Svein Ove Ekornesvåg/NTB)

Så når gule og blå skjerf dominerer bybildet i Oslo lørdag, skal man vite at deres suksess ikke kan sees helt isolert fra resten av norsk fotball. Eliteserien har hatt et sterkt år med publikumsvekst og spenning i topp og bunn til siste spark.

Og man skal også vite at ting kan snu fort. Rosenborg, som så ut som det ustoppelige lokomotivet i norsk fotball, har sporet av og får merke hvor kort veien er fra økonomisk suksess til akutt sparemodus. Nå er det lønnskutt og stillingsstopp på Lerkendal. Det var ikke slik det skulle gå. Millioninntektene fra gullårene er skuslet bort på mislykkede spillerkjøp og haltende klubbdrift. Det er ikke nok med penger i fotball, man må ha smart kunnskap også.

I 2010 var Bodø/Glimt i praksis konkurs. Brødrene Ørjan og Runar Berg måtte ut på tiggerferd til byens næringsliv. – Det var en del beslutninger som ble tatt med hjertet og ikke hjernen. Jeg vil nok hevde i dag at vi holdt liv i klubben, og at Bodø/Glimt var farlig nær en konkurs, sier Morten Støver, daværende banksjef i Nordlandsbanken til TV2. En liten by i norsk sammenheng var redd for å bli radert ut av fotballkartet.

Lørdag spiller de cupfinale på business class. De er allerede seriemestere kan ta The Double for første gang i klubbens historie. I såfall den åttende klubben som klarer det etter Fredrikstad, Lyn, Strømsgodset, Rosenborg, Lillestrøm, Viking og Molde. De får ny kvalifisering til Mesterligaen neste år, mens Moldes 5. plass i Eliteserien gjør at bare cupfinaleseer bringer dem ut av landet. Med Glimt-seier i finalen rykker Viking inn som det fjerde og siste norske laget i Europa. Cupfinalen handler om mer enn de to finalistene.

Avspark Ullevaal stadion lørdag klokka 16.00.

