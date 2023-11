Med seier i sesongens siste «hjemmekamp» på Intility søndag, rykker KFUM Oslo opp i Eliteserien for første gang i klubbens historie. Motstander er Skeid, og det at det er et lokaloppgjør gjør det hele litt ekstra spesielt for Kåffa-stopper Momodou Lion Njie.

– Jeg kan ikke lyve, det hadde smakt ekstra deilig å rykke opp mot Skeid. Jeg skulle egentlig spilt 3. divisjon der for noen sesonger siden, men det var under koronatiden, så det ble det aldri noe av. Da Skeid startet opp igjen spurte de om jeg ville trene med dem, men da hadde jeg allerede takket ja til Moss. Skeid ønsket både meg og Obilor Okeke på åtte ukers prøvespill, men det var rimelig uaktuelt på den tiden, forteller midtstopperen som er gjest i denne ukens episode av «Trikkeligaen».

Vil feire med Gambia-tur

I episoden forteller han mer om sitt forhold til Skeid og supporterleder Jonny Normann Olsen, han forteller om bottur til Barcelona og feiring på Green Mamba i Gambia. Han hyller trenerne han har hatt i Kåffa de to sesongene han har vært der, og gir et innblikk i hvordan livet er i KFUM Oslo nå som de står på terskelen til et historisk opprykk til Eliteserien. Som nok kommer som en stor overraskelse på mange.

– Vi spillerne tenker mest på det sportslige. Selv om andre lag har stadioner til 17.000 og vi ikke vet hvor vi skal spille, skal vi likevel spille ball i hatt med dem. Vi prater med beina, så får heller andre si det de vil om oss. Vi vet at Thor-Erik (Stenberg, daglig leder) og resten er på jobb, og gjør det beste de kan. Det er bare tull å si at lag som oss ikke skal rykke opp. Da får vi heller bare lage en superliga da, med lagene folk ønsker skal være i Eliteserien. Sånn skal det ikke være, forteller Kåffa-stopperen.

21-åringen er født og oppvokst på Kolbotn, og har bursdag like etter at sesongen slutter. Den håper han å feire med et opprykk til Eliteserien i bagasjen, før han reiser ned til familien som bor litt utenfor hovedstaden Banjul i Gambia.

– Jeg prøver å besøke dem så ofte jeg kan. Jeg var der ikke i fjor, men skal reise ned igjen i år etter sesongen er over. Desember er også den beste måneden å reise i, både fordi jeg har mer fri da enn på sommeren og fordi været er bedre da. På sommeren kan det være litt for varmt, men i desember pleier det å være rundt 35 grader. Så det skal bli bra det, forteller han.

Brå overgang til Kåffa

Kåffa har i flere år vært involvert i opprykkskvalifisering, men i år tyder mye på at at laget oppnår direkte opprykk. Mye av æren for det vil stoppertalentet gi klubbens ferske hovedtrener, Johannes Moesgaard.

– Midtveis i sesongen sa Johannes at hvis vi skal være helt der oppe og klare å bli blant de to beste måtte vi stramme inn bakover og score flere mål på dødball. Da pekte han blant annet på meg og på Shola (Akinyemi). Så langt har vi bare sluppet inn 30 mål, som jeg tror må være rekord for Kåffa, og vi har begynt å score på dødball, forteller Njie.

Stopper Momodou Njie gir Kåffa-trener Johannes Moesgaard mye av æren for at laget ser ut til å rykke opp. (Guttorm Lende / KFUM Oslo)

Han hyller treningskulturen og treningshverdagen som både tidligere Kåffa-trener Jørgen Isnes og nå Johannes Moesgaard har skapt på Ekeberg, selv om den overgangen var litt brå da han kom fra Moss.

– Det ble en del forsentkomminger i den første tiden der. Da jeg spilte i Moss trente vi 15.30, og plutselig skulle vi starte 09.00. Det tok litt tid å bli vant til, og fortsatt synes jeg vi godt kunne ha starta litt senere for min del. Men du merker veldig stor forskjell på det å trene som det første du gjør om morgenen, så nå har jeg kommet inn i den rytmen også, sier stopperen og ler.

Hyller trenere og treningskultur

Det var i det hele tatt mye å lære for Njie da han kom fra Moss til Kåffa for fjorårets sesong.

– Fysioene våre er veldig flinke, og har gjort at jeg har fått orden på kroppen og utviklet meg mye fysisk siden jeg kom. Samtidig så jeg masse på video med Jørgen Isnes den første sesongen, og det var veldig lærerikt. I år har Johannes Moesgaard vært veldig tydelig på hva han vil ha, hva vi skal gjøre og når vi skal gjøre det, og det øyet for detaljer er også noe du lærer mye av, forteller han.

Kåffa-stopper Momodou Lion Njie skryter av sin tidligere trener Jørgen Isnes for å ha lært han mye den ene sesongen de fikk sammen på Ekeberg. (Pål Karstensen)

Njie mener i det hele tatt at både Isnes’ og Moesgaards øye for detaljer er noe av det viktigste i treningskulturen som har blitt etablert på Ekeberg de siste årene.

– Isnes er helt rå på defensiv struktur. På de treningene der er Isnes helt enorm. Han har et ekstremt øye for detaljer, og er veldig god på posisjoneringsspillet, kroppskontakt inne i boks og jeg lære veldig mye defensivt av han som jeg er veldig takknemlig for, sier stopperen og fortsetter:

– Moesgaard er bedre offensivt, men også helt fantastisk taktisk. Han har en veldig klar og tydelig plan til hver kamp, og de taktiske justeringene han gjør både før kamp og i pausen er det ekstremt høyt nivå på. Det samme gjelder også for treningsuka, da han får de som ikke skal starte neste kamp til å spille akkurat som motstanderlaget. På den måten er vi forberedt på hva som kommer, og vet nøyaktig hva vi skal gjøre. Jeg mener at det ikke finnes en bedre trener i divisjonen enn Johs, forteller Njie.

Frykter botturen til Barcelona

I sin første sesong som hovedtrener kan Moesgaard lede Kåffa til opprykk, hvis Skeid blir slått søndag. Den kampen går på Intility, og ikke hjemme på Ekeberg, men i god Kåffa-ånd er det ikke noe problem.

– Vi liker oss på Intility vi. Så lenge vi får spilt fotball og kost oss kommer det til å gå fint. Det er ikke mye vi spillere får gjort med banesituasjonen, så vi må bare konsentrere oss om å spille fotball. Det hadde selvsagt vært mye kulere å rykke opp på Ekeberg foran egne fans, men vi får gjøre det beste ut av det. Det er fotball som skal spilles, og vi må vinne for å sikre opprykket, forteller Njie.

Uansett hvordan det går til helgen, er det allerede bestemt at årets bottur går til Barcelona.

– Jeg har vært der før, og det er en fantastisk by. Men det hadde ikke forundret meg om halve laget ikke kom seg hjem fra den botturen, da mange av spillerne har en tendens til å forsvinne. Shola kommer seg neppe hjem med oss, men kommer seg forhåpentligvis levende hjem til slutt. Både Teodor (Haltvik) og Yasir Sa’Ad kan fint også forsvinne. Så det er bra at turen går etter sesongen, avslutter Njie og ler.

