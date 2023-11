VIF-stopperen ble hentet fra KFUM. Nå kan de bytte plass

INTILITY ARENA (Dagsavisen): At fotball er et uforutsigbart spill, kan Aron Kiil Olsen (22) signere på. Da Vålerenga tok kontakt i fjor, var det selvsagt fristende å få spille i Eliteserien.

Søndag kan klubben han kom fra sikre et historisk opprykk hvis de slår nedrykksklare Skeid. KFUM Oslo kan være kvalifisert for Eliteserien 2024 før Vålerenga blir det.

Møter Sarpsborg

– Det er gøy at vi får et Oslo-lag til opp i øverste divisjonen. Også er det kult å se hva Johs. (KFUM-trener Johannes Moesgaard) har klart å få til. Det er en fantastisk prestasjon av Kåffa, sier Aaron Kiil Olsen til Dagsavisen, der vi sitter under tribunene på arenaen som akkurat nå er både Vålerengas og KFUMs hjemmebane.

KFUM har igjen Skeid (h) og Start (b) i de to gjenstående kampene. Men KFUMs siste hjemmekamp i OBOS-ligaen er flyttet til Intility på grunn av manglende lys på Ekeberg og spilles søndag klokka 15.00.

Da er Kiil Olsen og Vålerenga i gang med forberedelsene til den uhyre viktige bortekampen i Eliteserien mot Sarpsborg 08, som begynner to timer senere.

– Jeg følger med Kåffa. Det er synd jeg ikke får sett kampen i Oslo, sier han.

Bedre med ball

Det sees på som sensasjonelt i Fotball-Norge hvis KFUM skal spille på øverste nivå, særlig etter at de de siste to sesongene har solgt et helt lag med spillere og en trener (Jørgen Isnes) til Eliteserien.

Kiil Olsen hadde Moesgaard som assistenttrener i de to sesongene han var der.

– Det var i KFUM du tok steget som gjorde at VIF ville ha deg. Hvordan utviklet du deg der?

– KFUM er et veldig spillende lag, vi hadde mye ball i kampene. Som stopper blir du veldig mye involvert i spillet. Så jeg følte jeg ble god i det oppbyggende spillet, samtidig som jeg hadde farten inne, sier han.

I høst er det blitt lite spilletid på Kiil Olsen, men mot Rosenborg sist (tap 1-3) ble han byttet inn til pause for Eneo Bitri, som høyre mann av de tre stopperne. Han startet også de to kampene mot Bodø/Glimt (2-4 tap både i serie og cup med få dagers mellomrom) da Stefan Strandberg var ute med sykdom.

– Vi trengte mer tempo bak der, forklarte trener Geir Bakke pausebyttet mot Rosenborg.

I elleveren

På torsdagens trening på Intility tydet alt på at det vil fortsette. Kiil Olsen, Strandberg og Fredrik Oldrup Jensen utgjorde trebacksrekka.

Og både Christian Borchgrevink og Simen Juklerød var innom det såkalte førstelaget på treningen. Begge er friskmeldte og klare.

For nå har Vålerenga faktisk kniven på strupen og må vinne fotballkamper.

Kiil Olsen mener spillegruppa har en god og offensiv innstilling til det som kommer.

– Første trening etter et tap er alltid tungt. Men jeg synes gruppa er flinke til å nullstille og se framover. De to siste ukene har vi hatt veldig gode treninger og vi vet at vi har kvalitet nok til å vinne de kampene som gjenstår, sier han.

Geir Bakke har ikke tatt ut noe lag ennå, men er glad de fleste er tilgjengelige.

Ber ikke om spissplass

Går det som begge ønsker, møtes Vålerenga og Kåffa i Eliteserien neste år.

Da Kiil Olsen ble byttet inn i vår under Dag-Eilev Fagermos regime, ble han benyttet som spiss. Han fikk til og med en scoring mot Lillestrøm som ble annullert av ganske uforståelige grunner.

– Du har ikke spurt Geir Bake om han vil gjøre samme grep?

– Nei, jeg spilte riktignok spiss i hele barndommen, men jeg har jo aldri følt meg som det. Jeg akter ikke å utfordre Andrej Ilic. Der har vi fått kvalitet! avslutter VIF-stopperen som skal hindre baklengs i sesongavslutningen.

Vålerenga har igjen Sarpsborg (borte), Stabæk (hjemme), HamKam (borte) og Tromsø (hjemme) før 2023-sesongen lukkes.

Men ligger de der de gjør nå, blir sesongen forlenget med kvalifiseringsspill langt ut i desember.

Hvis Skeid skulle sjokkere og slå KFUM søndag, kan det teoretisk bli VIF – KFUM i den kvalifiseringen. Skulle det skje, blir det nok enda flere intervjuer med Aaron Kiil Olsen …

---

FAKTA

Aaron Kiil Olsen

Født: 20. mai 2001 (22 år)

Klubber: Moss, Ekholt (barndomsklubber), Bærum (2019-20), KFUM Oslo (2021-22), Vålerenga (2023-)

Landskamper: 2 U21

---

