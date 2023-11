Vil utsette Kåffas opprykksfest: – Eliteserien fortjener ikke KFUMs svake kaffe

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Forrige uke skrev Dagsavisen at klubben er optimistiske om å få fortgang på eiendomsprosjektet sitt etter det ble skifte av byråd. Det håper de å få til i løpet av den kommende fireårsperioden, men lenge før det er det også andre ting på Nordre Åsen som vil stå klart.

– Vi har ønsket å investere i varige verdier som klubben alltid vil ha nytte av, og det gjør vi nå med tribuneanlegget og de to nye banene vi bygger for egne penger. Grunnarbeidene til Nordre Åsen 2 er bygget med over 100 års varighet, slik at det vil være en evig verdi for klubben Skeid. Hovedvirksomheten vår er fotball, og for det trenger vi en bane og vi trenger god nok kvalitet på den banen. Uten er det vanskelig å drive god fotballaktivitet for barn og voksne, sier daglig leder Daniel Holmeide Strand.

– Tribuneanlegget vi har bygget opp vil huse publikum og er like viktig i hverdagen for alle aldersbestemte klasser. Det har også en levetid på mellom 40 og 50 år, og er nok et infrastrukturgrep som vil gi Skeid glede i mange, mange år, forteller han.

– Rekordbra banekapasitet

Holmeide Strand sier at Skeid bare i år har brukt nærmere 40 millioner kroner på å ruste opp idrettsparken Nordre Åsen for egne midler, og blant de millionene er det brukt mye penger på en ny 7-erbane og en ny 11-erbane. Som endelig vil gjøre også Nordre Åsen 2 spillbar igjen.

– Snøfallet som kom har stoppet litt opp gressleggingen som var nesten ferdig. Vi håper at regnet i mildgradene fjerner all snøen slik at vi får sluttført banen snarest. Det gjenstår noen lengder gresslegging på 11-erbanen, påfyll av sand og innskjæring av linjer. Vi får nok status på tidsbruk rett over helga når vi er kvitt snøen, opplyser Skeid-lederen og fortsetter:

– Å få de banene tilbake i drift vil bidra til at Skeid kan tilby rekordbra banekapasitet og banekvalitet. Det er noe vi ser veldig fram til. Vi skulle gjerne hatt flere baner, men til å være i Oslo blir det nå andre klubber som har vesentlig mindre kapasitet enn oss. Så vi er veldig glade for at vi snart kan gjenåpne og ta i bruk hele idrettsparken igjen, forteller Holmeide Strand.

Etter å ha gått fra ingen fullgode baner da baneproblematikken var på det verste, vil nå Skeid ha tre fulle baner og tre mindre baner å spre alle sine lag utover. Antall brukstimer er den samme som før, men de kan nå ha flere baner enn to åpne om vinteren om behovet skulle være der.

– Det som vil bli den store forskjellen er at banene vil ha vesentlig bedre kvalitet enn før. Gamle Nordre Åsen 2 ble i stor grad prioritert barnelag, siden det var mulig å finne noen mindre flekker å spille på, selv om hele banen var i ganske dårlig forfatning. Nå kan vi også ta i bruk hele banen for eldre lag, og slik sett får vi utnyttet kapasiteten bedre. Spesielt blir det bedre for ungdomslagene senere på kvelden, som ikke lenger blir henvist til en ugjestmild Nordre Åsen 2-bane, men en helt ny bane, sier Holmeide Strand.

Legger baneproblemene bak seg

Han sier også at det nye anlegget gir Skeid større muligheter for å arrangere cuper og andre arrangement som følge av at de nå har et langt bedre idrettsanlegg enn på mange år.

– Jeg ser frem til å arrangere cuper igjen, som vi ikke har kunnet gjøre på noen år nå med alle baneproblemene vi har hatt her. Fra 2019 og egentlig fram til gummien ble lagt på i sommer har vi stått i baneproblemer i Skeid. Det har vært fire år med en eller annen variant av et baneproblem, og når vi nå får pusset opp også Nordre Åsen 2 ser det endelig ut til å bli et kapitel vi kan legge bak oss. Bank i bordet, sier Holmeide Strand og gjennomfører sagt handling.

Hvis det er en ting han og resten av administrasjonen og de frivillige i Skeid er lei av, er det nemlig baneproblemer.

– Nå kan vi jo bruke energien vår blant annet på eiendomsprosjektet og andre ting som utvikler klubben. Blant de tingene som har vært så dumt med alle baneproblemene, som strengt talt også har vært unødvendige baneproblemer vi ikke har kunnet gjøre noe med, har det vært tiden vi kunne brukt på andre ting som for eksempel eiendomsprosjektet. Nå kan vi heller bruke tiden vår på å utvikle klubben, i stedet for hele tiden å reparere ting. Det er langt hyggeligere å bruke tiden sin på utvikling og fremgang, sier Skeid-lederen.

Vil utsette Kåffa-opprykk

Han mener fremtiden ser lys ut selv om A-laget rykker ned.

– Vi har alle tiders muligheter foran oss som klubb nå. Det å spille i PostNord-ligaen for Skeid har vært gøy før det, og hvem vet. Kanskje vinner vi noen fotballkamper igjen også. Det hadde også vært kjekt. Så hvis vi får med oss noen spennende lag i avdelingen vår neste år, kan det bli veldig artig det, forteller Holmeide Strand.

Men først skal Skeid avslutte årets sesong i Obosligaen. Til helgen er det lokaloppgjør mot Kåffa på Intility, i en kamp der KFUM Oslo rykker opp til Eliteserien med seier.

– Vi håper å utsette KFUMs opprykk. KFUM fortjener Eliteserien, men Eliteserien fortjener ikke KFUMs svake kaffe, salmebaserte heiarop og fem fans. Så vi får gjøre vårt for å stoppe dem, men ikke sett hus og hjem på det utfallet.

