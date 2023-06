Er det noe å lære? Ikke bytt ut Haaland. En fiasko i praksis

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): Sluttminuttene var den største sportslige nedturen for fotballandslaget i dette årtusenet, ut fra rammene og forutsetningene. Det særnorske marerittet om å svikte på oppløpssida når det gjelder sluttspill i fotball, ser ut til å fortsette.

“Kollektivet kneblet stjernene”, var en foreløpig tittel på stillingen 0-0. Men kollektivet vant. - Vi hadde ingen spesiell plan for å stoppe Haaland, sa den skotske landslagssjefen på pressekonferansen. Da laget snudde og avgjorde kampen, var ikke Norges nummer ni på banen.

Erling Braut Haaland hadde sendt Norge tilbake på EM-sporet og laget hadde tilsynelatende full kontroll. Denne seieren skulle sikres inn. Er det da man bør velge å stokke om på hele laget?

Hvorfor? skrev vi kjapt ned på blokka da Ståle Solbakken gjorde klar tre bytter ti minutter før slutt. Ut med Erling Braut Halaand, som da så ut som en matchvinner, ut med Fredrik Aursnes som var en sentral kraft på midtbanen, ut med Patrick Berg som hadde takligsevnen inne. Da har vi sett før at en lagstruktur kan gå i oppløsning.

Ja, det var varmt, ja Norge har en ny kamp allerede på tirsdag. Var den i tankene? Så dette for lett ut? Dette var ikke coaching i verdensklasse.

Etterpåklokskap er en presis vitenskap, men hvor klokt var dette? Laget gikk i oppløsning rett foran et feststemt Ullevaal-publikum som bare ventet på at sluttminuttene skulle kontrolleres inn og hyllesten av Norge og Haaland kunne begynne. I stedet våknet 1600 solbrente skotter i VG-svingen og sang høyere enn de har gjort noen gang. Tredje seier på rad i EM-kvalifiseringen. Suveren tabelltopp.

Norge står med 0-3, 1-1 og 1-2. Slike resultater bringer en ikke til sluttspill. En omvei via Nations League er muligens siste håp. Hadde det siste resultatet blitt 1-0, slik det så ut til, hadde situasjonen vært snudd på hodet. Men ny seier over Kypros tirsdag hadde Norge vært tilbake i kampen. Nå er Norge i praksis hektet av.

En stram Ståle Solbakken gikk ett bort til den skotske benken, gratulerte dem med seieren for så å gå rett i garderoben. Dette var brutalt. Dette var en fiasko. Dette var et sammenbrudd. Landslagssjefen har nylig skrevet kontrakt til 2026.

To tidsbilder:

Klokka 17.45: Har det noen gang vært større forventninger foran et Ullevaal-oppgjør? Det har det antagelig, men i 30 grader var det bokstavelig talt kokende begeistring og festrop til Erling Braut Haaland, Martin Ødegard og deres lagkamerater. Alt for Norge ble sunget med usedvanlig innlevelse klokk. Det var noe sydlandsk over inngangen til denne kampen.

Klokka 19.45: Norsk ledelse 1-0 var i løpet av noen uvirkelige minutter snudd til 1-2. Erling Braut Haaland var tatt av. Matchvinneren satt på benken og var et hjelpeløst vitne til sammenbruddet. Lørdagskvelden og EM-kvalifiseringen var ødelagt sett med med norske øyne.

Neste kamp spilles mot Kypros tirsdag. Ullevaal er utsolgt igjen. Norge og Haaland skal vinne. Kanskje til ingen nytte, dessverre.





---

FAKTA

EM-kvalifisering menn lørdag, gruppe A, 3. runde:

Norge – Skottland 1-2 (0-0)

Ullevaal stadion: 25.791 tilskuere.

Mål: 1-0 Erling Braut Haaland (str. 61), 1-1 Lyndon Dykes (87), 1-2 Kenny McLean (89).

Dommer: Matej Jug, Slovenia.

Gult kort: John McGinn (37), Jack Hendry (40), Kieran Tierney (53), Ryan Porteous (60), Skottland.

Norge (4-5-1): Ørjan Nyland – Julian Ryerson, Stefan Strandberg, Leo Østigård, Birger Meling – Alexander Sørloth (Mohamed Elyounoussi fra 79.), Martin Ødegaard, Patrick Berg (Jørgen Strand Larsen fra 84.), Fredrik Aursnes (Kristian Thorstvedt fra 84.), Ola Solbakken (Sander Berge fra 63.) – Erling Braut Haaland (Mats Møller Dæhli fra 84.).

Skottland (5-4-1): Angus Gunn – Aaron Hickey, Ryan Porteous (Kenny McLean fra 79.), Jack Hendry, Kieran Tierney (Liam Cooper fra 65.), Andy Robertson – Ryan Christie (Stuart Armstrong fra 78.), Scott McTominay, Callum McGregor (Billy Gilmour fra 78.), John McGinn (Dominic Hyam fra 90+1.) – Lyndon Dykes.

Senere kampstart: Kypros - Georgia.

Tabellen: Skottland 9, Spania 3, Georgia 1, Norge 1, Kypros 0.

Kun Skottland og Norge har spilt tre kamper.













---





































