La oss være Frank

Etter en oppløftende debutsesong som Tottenham-manager, der Antonio Conte sørget for at Tottenham kom til Champions League etter to år utenfor det gode selskap. Spurs hadde akkurat flytta inn i sin nye storstue, og alt pekte oppover, for en manager som er vant til å vinne med en stram defensiv organisering.

Harry Kane og Son Heung-min produserte mål i hver eneste kamp, og alt var fryd og gammen på Tottenham Hotspur Stadium. Elleve kamper ut i den nye sesongen hadde Tottenham tatt 23 poeng, som var deres beste start på en Premier League-sesong noensinne. Da startet også motgangen for Antonio Contes menn, som tapte to på rad, og gikk inn i en vinter-periode som skulle bli tøff.

Etter VM-pausen har det vært mye stopp og start, med gode seiere over Manchester City og Chelsea, men også tap for Arsenal og Wolves sist. I tillegg har laget røket ut i FA-cupen mot Sheffield United og Milan i Champions League, og dermed fortsetter jakten på en tittel for Harry Kane. Antonio Conte har i tillegg vært innlagt på sykehus over en lengre periode, og sesongen har på mange måter punktert. Til sommeren går kontrakten ut, og verken Conte eller Tottenham virker veldig lystne på å fornye den.

[ Sander Berge hjalp Sheffield United til cupseier over Tottenham ]

Det betyr at Daniel Levy skal ut på managerjakt, og øverst på lista står visstnok spanske Luis Enrique. I tillegg er gamletreneren Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel, Marco Silva, Roberto de Zerbi og Thomas Frank koblet til jobben. Tuchel gjorde en god jobb i Chelsea da han tok over og vant Champions League, og de tre sistnevnte er alle nye managere med stadig voksende omdømme. Litt som Graham Potter var, da Chelsea hentet han fra Brighton.

I Brentford har danske Thomas Frank ledet en dansk revolusjon, etter en slags Moneyball-oppskrift. Det er mange skandinaver, og et veldig solid mannskap, som jobber knallhardt for sine lagkamerater. Nå har Brentford den klart lengste rekken ubeseiret i ligaen, som strekker seg helt tilbake til oktober. Tolv kamper er det siden Thomas Franks siste tap i Premier League, som kom borte mot Aston Villa.

Manchester City og Arsenal er på andreplass på den lista, men ligaens to øverste lag har bare fem kamper ubeseiret. Etter hver eneste hjemmekamp går spillere og manager æresrunde på det som nå heter Gtech Community Stadium, og en community er det virkelig de har skapt i Brentford. Det sterke forholdet til fansen, lagbyggingen med de fellesskapsverdiene som ligger i bunnen, og et uglamorøst lag uten stjerner, gjør sitt til at Brentford er Premier Leagues klart største positive overraskelse denne sesongen.

[ «Potter trenger litt magi fra navnebroren for å snu ting rundt på Stamford Bridge» ]

Det er ikke til å stikke under stol at spissen Ivan Toneys mål naturlig nok har vært viktig for Brentford denne sesongen, da det bare er Erling Braut Haaland (27) og Harry Kane (18), som har scoret mer enn Toneys 15 mål. Det er 37,5 prosent av alle målene av en spiss som nylig ble siktet for 262 brudd på gamblingloven i engelsk fotball, som sier at ingen spillere kan spille på noen lags resultater. Blir han dømt, vanker det fort utestengelse, og da får vi se både hvor avhengig Brentford er av Toney, men også hvilke verdier klubben faktisk står for.

Frank har likevel gjennom sitt arbeid i Brentford både vist sine treneregenskaper, og virker å være flink til å bygge lag, og fortjener sjansen på et høyere nivå. Hvis Tottenham skal ta en Chelsea, og satse på Thomas Frank, må de lære av London-rivalens feil, og ansette Frank på hans premisser. Både Frank og Potter bygger lag over tid, og selv om det selvsagt er lettere i et lag med litt mindre press på seg, så er det også noe styreformann og klubb må belage seg på hvis de går for en manager av den typen.

[ Brentford-stjerne erkjenner å ha brutt FAs gambling-regler – kan få lang straff ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen