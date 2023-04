Uniteds sesong er bedre enn Arsenals

For få uker siden var Arsenal storfavoritt til ligagull. Ledelsen på åtte poeng virket trygg og Ødegaard ledet troppene mot gullet. Det var bankers, mente de fleste. Alt gikk på skinner og jevne kamper ble avgjort helt på tampen. Og er det noe som kjennetegner et mesterlag er det nettopp scoringer på overtid.

Men så var det en annen nordmann i en annen by som ville det annerledes. Erling Braut Haaland er den råeste målscoreren ligaen har sett. Ja kanskje den råeste verden har opplevd, noensinne. Manchester City har sanker seier på seier, mens Haaland har herjet. Denne runden tangerte Haaland Premier league-rekorden. Smak på den. Rekord i antall scoringer i en Premier League-sesong. Han har nå 34, det samme som Alan Shearer og Andy Cole. Men den gang besto ligaen av 22 klubber, mot 20 i dag. Og ingen tror vel Haaland stanser nå?

Etter 2–1 over Fulham i London søndag topper City tabellen foran Arsenal, og City har sågar en kamp til gode. Dette tar de lyseblå fra Manchester. Det eneste som kan hindre gull til Pep nok en gang må være et for stort fokus på Champions League og en skade på Haaland.

Manchester United ender ganske sikkert også opp med en bedre sesong enn Arsenal med topp fire og minst en pokal. Paradoksalt nok ja. Kritikken har haglet mot laget og flere spillere har fått gjennomgå av både fans og presse. Men hva ville du valgt? En andreplass i ligaen og null pokaler, eller en fjerdeplass og pokal? Valget er selvsagt enkelt.

Fotball er morsomst når du vinner noe. Det gjør ikke Arsenal. For Manchester United er en pokal allerede sikret, i ligacupen. 3. juni venter Manchester City på Wembley i FA-cupen. Og topp fire virker også ganske så sikkert etter Uniteds seier over Aston Villa søndag.

Arsenal derimot ser nå ut til å styre mot null pokaler. En nedtur kanskje om vi ser noen uker tilbake. Men vi må ikke bli helt historieløse her. Topp fire er en seier for Arsenal som nå kan bruke sommeren til å slikke sårene og forberede seg på Champions League neste sesong.

Selvsagt har Manchester United en bedre sesong enn Arsenal. Det er bare å se på pokaler det. Men aller best sesong har Manchester City og det er tross alt det som teller mest. Å være best altså.

