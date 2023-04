Who you gonna call? Roy Hodgson!

I en sesong som har slått alle rekorder hva angår managersparkinger, er det alltid et sikkert kort å trekke. Ansetter du Roy Hodgson, unngår du nedrykk. Så enkelt er det bare. Du får gjerne ikke så mye mer enn det, men det er en god nok garanti for mange lag det som desperat jakter på nok poeng for å bli værende i verdens mest lukrative fotballselskap.

Før Roy Hodgson igjen kom tilbake til Crystal Palace for to kamper siden, hadde laget enda ikke vunnet en kamp i 2023. En rekke som gikk over 13 kamper, som har blitt brutt med seiere over nedrykksrivalene Leicester (2-1) og Leeds (5-1). Med 3,5 mål i snitt per kamp, er Hodgson også den manageren med det beste målsnittet per kamp i årets sesong. Noe som selvsagt er tullete å bruke etter bare to kamper, men det sier sitt om hvilken energi Hodgson har klart å hente ut av gruppen han trener.

Roy Hodgson er ikke verdens beste trener. Det har han bevist gjennom en lang trenerkarriere, der han sist vant en pokal var tilbake i 2001 med FC København. 75-åringen har vunnet Allsvenskan i Sverige hele sju ganger, første gang tilbake i sin debutsesong som trener for Halmstad i 1976 og fem ganger på rad med Malmö på slutten av 80-tallet. Det begynner å bli lenge siden den storhetstiden, men der Hodgson fortsatt er best er med mennesker.

Det er måten han får det beste ut av de spillerne han har til rådighet, og måten han får alle til å kjøpe sitt budskap og gi alt for laget som gjør han til en manager som aldri går av moten. Det er sånn han år etter år i Crystal Palace beholdt plassen med beskjedne midler og ikke det beste spillermaterialet, og det er sånn han berger Palace nå etter at forsøket med å utvikle en mer offensiv spillestil med Patrick Vieria falt igjennom.

I divisjonen under holder Neil Warnock på med mye av det samme, da han i midten av februar tok over et Huddersfield-lag på nedrykk med ett poeng ned til sisteplassen. På den såkalte Warnock-tabellen er Huddersfield nå nummer ti siden 74-åringen tok over, med 15 poeng. Som er ett poeng unna playoff til opprykk.

Når managere får sparken i England er det ofte stolleken som rår. Managere går på rundgang, og trenere som aldri har fått til noe får sjansen på nytt. Dean Smith er et sånt tilfelle. Han gjorde det ok med Brentford, men på langt nær like bra som Thomas Frank gjør det nå. Han rykket opp med Aston Villa, men klarte aldri å utvikle klubben til å bli noe mer og fikk sparken i Norwich etter en rekke elendige resultater der.

Nå skal han redde Leicester fra nedrykk. Et Leicester-lag i fritt fall, som til helgen møter Manchester City. Borte. Det kommer til å bli en like vanskelig oppgave som det blir å redde seriemesterne fra 2015 fra nedrykk. Hvis du først skal berge en klubb fra nedrykk på den måten, må du ikke ringe Ghostbusters, men Roy Hodgson.

