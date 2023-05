Ikke kødd med Jonas

Han kom, så og vant. Partileder Jonas Gahr Støre gjorde det helt klart hva som er viktig når Arbeiderpartiet nå skal se framover. Responsen fra salen da han ønsket velkommen på Arbeiderparti-landsmøtets første dag, må ha overrasket han.

Støre var rørt. Etter en liten evighet med dårlige målinger, og internt bråk i partiet helt opp landsmøtets start, må mottakelsen fra salen ha gjort mer enn godt. Han hadde selv brukt uttrykket tyn samme morgen på NRK om det mediene har utsatt partisekretær Kjersti Stenseng for. Støre har fått sin solide porsjon tyn også han. Kjærligheten fra landsmøtet er et stort plaster på såre Støre-knær. Motgang tærer på selv de sterkeste.

Det var særlig ett ord som gikk igjen i talen: trygghet.

Han var trygg på talerstolen og troverdig i sitt engasjement for hele bredden i samfunnet. Stort og smått. Og talen han leverte var sterk både i innhold og form. En oppsummering av regjeringens mange grep og initiativ siden høsten 2021. Lista er lang, og det må være godt for han å komme til orde med den. Få suksessene og fremskrittene frem fra glemselen. Og ikke måtte snakke om målinger. På Folkets Hus fikk partilederen snakke ut. Det var helt sikkert mer enn ok å kjenne på den enorme applausen han fikk da han minnet salen på at det på hans vakt var innført pensjon fra første krone.

Ikke kødd med arbeidslinja, sa Støre. Det er ikke nødvendigvis sikkert at det er ord som faller naturlig for han. Men de funker i en tabloid virkelighet. Som et slags punktum for en diskusjon som har gått lenge i og utenfor partiet. Ikke overraskende kom han med et flammende forsvar for den såkalte arbeidslinja, som går som en gullåre gjennom partiets historie. Fra Einar Gerhardsen til Gro Harlem Brundtland, som satt i salen, til Jonas Gahr Støre. Å jobbe er bra for alle, for individ og samfunn, men de som ikke kan, skal ikke straffes, var beskjeden.

[ Thor Olav Iversen: Arbeiderpartiet kan framleis finne kursen ]

Han var raus mot Høyre og Erna Solberg for håndteringen av koronapandemien. Men like krystallklar på høyresidens mange destruktive feilgrep i samfunnsutviklingen. Støre slo kraftig ned på akademiseringen, digitaliseringen og privatiseringen av skolen. Høyres politikk for bacheloroppgave i ungdomsskolen, karakterer i barnehagen og kurs vekk fra fellesskolen må stagges. Dette er ikke Arbeiderpartiets politikk, sa han til stor applaus. Mer bøker, mindre skjerm, var også et interessant budskap.

Kommersialiseringen av velferden fikk også tyn. Partilederen pekte oppgitt på Bergen der høyresiden har lovet et forbud mot nye kommunale sykehjem. Det er å lese i de alternative budsjettene. La de budsjettene forbli alternative, sa Støre, før han kom med følgende garanti: Ingen sykehjem i Arbeiderparti-styrte kommuner skal ut på anbud mens vi er ved makta.

[ Varsler ny strømpakke for folk med dårlig råd ]

Det var særlig ett ord som gikk igjen i talen, ordet trygghet. Støre sa det igjen og igjen, og i mange ulike sammenhenger. Det er ikke tilfeldig. Bråe skifter i verden rundt oss har skapt stor uro og usikkerhet, som få tidligere har kjent på. Å svare ut denne krypende, skumle fornemmelsen av utrygghet, kan være forløsende i hans og partiets dialog med et folk de ikke evner å nå fram til. Støre snakket derfor til slutt med ettertrykk om det store bildet, om sikkerhetssituasjonen i Europa, om de vanvittige ødeleggelsene i Ukraina.

Da statsministeren snakket om Ukraina, om at deres frihet er vår frihet, og om sitt møte med Volodymyr Zelenskyj i Helsingfors dagen før, om russisk uakseptabel aggresjon, ble det helt stille i salen. Dette er Støres mest naturlige habitat, og det han snakker om med størst pondus. Dette er konteksten han som statsminister er så opptatt av, og som definerer så mange av hans, nasjonens og partiets valg og prioriteringer de neste årene.

Det var en sterk og overbevisende leder som holdt sin tale torsdag. Men det er ikke på Folkets Hus i Oslo han vinner valg.

[ Renten øker: Venter rentenedgang neste sommer ]

[ Lars West Johnsen: Suksesshistorien om Støres parti som ikke fortelles ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen