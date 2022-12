Vestre i vinden

Regjeringen vil ha mer fart på havvindprosjekter. Torsdag lanserte næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) en konkret eksportsatsing for havvind. Ministeren innrømmer at Norge er bakpå i det internasjonale kappløpet. Sverige og Danmark ligger eksempelvis foran oss. Noe av årsaken er at Erna Solberg var for passiv i de åtte årene hun var statsminister.

Nå lover dagens næringsminister at Norge skal bli en verdensledende havvindaktør. «Dersom industrien og staten satser målrettet og raskt, har norske aktører en solid mulighet til å ta markedsposisjoner på det globale havvindmarkedet», sier Jan Christian Vestre.

Norge har gode muligheter til å lykkes med slik grønn satsing dersom vi klarer å utnytte teknologien og kompetansen som finnes i maritim næring og oljebransjen. Ifølge næringsministeren står vi nå overfor den største omstillingen i Norges historie. Da har vi et godt utgangspunkt i det faktum at norske bedrifter historisk har vist god omstillingsevne.

Det er ingen vindkraft i luftige tanker.

Vestre har tro på at Norge kan bli en global stormakt på havvind, spesielt når det gjelder flytende havvind. Regjeringen har opprettet et eksportråd som består av representanter fra næringslivet og arbeidslivets parter. Første delrapport fra dette rådet omhandler havvind. Anbefalingen i rapporten er at Norge bør settes som mål at norsk havvindindustri skal ta ti prosent av det globale markedet innen 2030. Det innebærer en omsetning på om lag 85 milliarder kroner om åtte år.

Ti prosent har nå også blitt regjeringens ambisiøse mål. Satsingen på havvind skal skje gjennom et samarbeid mellom staten og private aktører. Regjeringen vil i startfasen bla opp inntil 90 millioner kroner, blant annet til internasjonal markedsføring. Det er interessant å merke seg at EU-landene og Storbritannia har lagt planer for havvind som kan forsyne husstander og bedrifter med fornybar strøm fra havvind.

Samtidig satses det aktivt for havvind på norsk sokkel. Regjeringen har økt tempoet og kuttet ned på konsesjonstiden. Målet er en havvindproduksjon som i 2040 skal gi nesten like mye ny strøm som dagens norske vannkraft.

To statsråder av regjeringens statsråder har hvert sitt hovedansvar å få fart på vindmøllene til havs. Olje- og energiminister Terje Aasland sørger for å levere vindkraft på norsk sokkel. Næringsminister Jan Christian Vestres oppgave er å få fart på eksporten av vindkraftteknologi og ditto produkter. Her må vi ha to tanker i hodet samtidig, men det blir avgjørende viktig å lykkes godt hjemme i Norge først.

«Nå må vi tenke stort nok», sier en svært så ambisiøs næringsminister. LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-sjef Ole Erik Almlid er positive. Det er en lovende oppstart til den store nasjonale dugnaden. Men nå trengs det konkret handling. Det er ingen vindkraft i luftige tanker.

