Storkampen som er et bunnoppgjør

Liverpool og Manchester United er Englands to største klubber. De har vunnet mest og de har flest fans. Oppgjørene dem imellom er noe hele verden følger med på. Noen pussig er det at sjelden er begge klubbene i toppen samtidig. Nå og da har de knivet om ligagullet, men de har hatt sine storhetsperioder da erkerivalen har vært nede for telling. Men aldri har det vel vært snakk om et bunnoppgjør. Jada, det er noe tidlig å snakke om et bunnoppgjør i tredje runde, men om noen skulle tape denne kampen vil det ikke være mange lag bak på tabellen.

Det står mye på spill for begge klubber og managere. Dog ser det skummelt og for Ten Hag, Uniteds nye manager, etter bare tre matcher om de skulle bli rundspilt og tape på Old Trafford mandag kveld. Klopp risikerer ikke å miste jobben. Han har såpass høy standing i Liverpool at det virker utenkelig å sparke tyskeren, noensinne. United står med null poeng etter to runder og må nesten få noe ut av kampen mandag. Liverpool er også litt ute på tynn is, men selv med tap vil nok ikke det prege klubben noe særlig.

Ten Hag har ikke noe i banken hos United. Sånn er det å være fersk manager med store forventninger. Men det har ikke gått særlig bra for nederlenderen. Tap for Brighton og Brentford er ikke akkurat hva man hadde sett for seg i sommer. Ikke har United imponert særlig på overgangsmarkedet heller.

Liverpool kan skylde noe av kladdeføret på skader og det er jo vrient å gardere seg mot sånt. Firmino kan være på vei tilbake og det vil løfte Liverpool. Men med eller uten Firminho, er Liverpool favoritter.

Ser vi på prestasjonene til Liverpool har de ikke akkurat blitt utspilt. Nå er jeg ingen fan av å se på prestasjonene i en kamp, resultatet taler for seg selv. Men innad i Liverpool er det neppe særlig angst å spore på grunn av spillet.

I United derimot, der ulmer det. Ronaldo vil visst bort, det har ikke kommet særlig mange forsterkninger og mange av de unge spillerne får ikke sjansen. En seier mot Liverpool kan endre mye. Det er bare ikke særlig sannsynlig at det vil skje.

Nyere historie forteller at Liverpool er store favoritter. Ser vi litt lenger tilbake er United favoritter. Uansett vil taperen mandag ha veldig langt opp til toppen av tabellen. United risikerer å ligge hele ni poeng bak, etter tre runder. Liverpool kan havne sju peng bak og det ligner på krise for et lag som jakter tittelen. Når det er sagt, selv om det skiller kun to poeng, har det sjelden vært en større favoritt i et møte mellom United og Liverpool som mandag.

Sunderland holder rekorden for verste fangst etter ti kamper i Premier League, med to poeng etter ti kamper. Men bare på målforskjell foran Manchester City.

United kan tangere den rekorden. Få tror vel det? Men rarere ting har skjedd. Leicester vant jo serien, som jeg pleier å si.

