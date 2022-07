Det brenner under føttene våre

Er du politiker og ser at denne sommeren – igjen – bokstavelig talt koker rundt deg, har du to valg: Å sette inn det man har av ressurser på tiltak som kan bøte på de verste konsekvensene av tørke i jordbruket, livsfarlige branner, uholdbart arbeidsliv, og endringer i øko-systemer til lands og til vanns. Eller, du kan ta politiske og økonomiske grep som kan hindre tilsvarende oppkok neste år, året etter der, etter der. Og så videre inn i helvetesilden.

Helst bør man være ansvarlig nok til å gjøre begge deler, selv om det betyr en skjærsild av smerte for næringsliv, reiseliv, forbrukerliv, kapitalistisk liv, og deler av vårt eget hverdagsliv. Likevel kan dette lede oss inn i himmelriket. Det hadde vært frihet og mye lettelse i å vite at noe ble gjort i møte med hetebølgen, som kun er nok et klima- og miljøhint fra en dyster fremtid vi taktfast går i møte under dekke av det altfor gammeldagse «stø kurs». Menneskers utslipp av klimagasser øker sannsynligheten og intensiteten på hetebølger. Det viser en studie fra Verdens meteorologiske organisasjon i 2019.

I går sa Tore Furevik, tidligere direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning og nå direktør ved Nansensenteret, til NTB at nordmenn ikke forstår hvor ekstremt farlige hetebølgene i Europa er.

Men trøtthet rundt elendige klimanyheter, samt motløsheten som speiles i motviljen til handling hos dem med faktisk makt, har muligens gjort oss like tafatte som om vi kokte liggende på en solseng under 45 grader spaniasol.

Jeg er ikke sikker på det. Mange forstår hvor farlig dette er. Men trøtthet rundt elendige klimanyheter, samt motløsheten som speiles i motviljen til handling hos dem med faktisk makt, har muligens gjort oss like tafatte som om vi kokte liggende på en solseng under 45 grader spaniasol. Det er dette som blir den stadig større kjernen i klimakampen: Alle vet, altfor få med makt gjør noe. Ungdommen brølte. Svaret var øredøvende stillhet. Hva skal til?

For se på oss nå. Hva er det vi driver med?

I den grad fly i dag settes på bakken, skjer det av diametralt motsatte grunner enn av hensyn til klimaet. Tvert om er det et politisk ønske fra myndigheter i vår del av verden, der vi allerede flyr aller mest, å få flyene opp i luften igjen. Når vi blir forespeilet en mulig strømrasjonering i vinter, er ikke det heller av hensyn til klima, men av hensyn til egen lommebok og muligheter til å betjene gjeld vi har til bankene og inkassoselskapene. Når vi i to år innstendig har blitt avkrevd nærferie, var det aldri av klimahensyn, men på grunn av en global pandemi. Regjeringer og folkevalgte verden over kan vise muskler når de vil, og derfor vet vi også at det er viljen det står på i med klimaproblemer.

Sommeren i Spania begynner 20 til 40 dager tidligere enn den gjorde for 50 år siden.

Forrige gang sommeren kom så tidlig til Spania som i år var i 1981. Dette følger forresten etter den varmeste mai noensinne. Spania er i 2022 inne i år åtte med varme dager over gjennomsnittet, og det er ingen tvil om at det stadig blir varmere. Helsedepartementet ber folk holde seg mest mulig innendørs. Denne uken har Spania passert 45 varme grader. Portugal nærmer seg det samme. I Storbritannia frykter man nå at gradestokken passerer 40 grader for første gang i britisk historie. Italia er inne i samme hetebølge, og har passert 40 grader i nord. I fem deler av landet er det erklært unntakstilstand på grunn av den verste tørken på 70 år. En tredjedel av landbruket er rammet. I Frankrike er alle ministre bedt om mobilisere egne folk til innsats for å demme opp konsekvenser av varmen. I Spania er det registrert 250 større branner siden slutten av juni. Brannvesenet slåss, folk evakueres fra hjemmene sine. Portugal har satt sine brannfolk i giv akt. Infrastruktur som veier og broer kan skades av varme, vann kan bli mangelvare. Havene varmes opp, med svært alvorlige konsekvenser for økosystemer og liv.

Også Kina opplever hetebølger i sommer. Klimakrisen er global.

Det er uhyre viktig at klimakamp blir klassekamp.

Det er uhyre viktig at klimakamp blir klassekamp. De rikeste kan kjøpe seg vekk fra varmen via aircondition, kontorjobber, hushjelper og betale seg vekk fra heten med ferier og flyreiser selv om prisene skulle gå opp som konsekvens av klimatiltak. Hvis vi ikke inkluderer hushjelpens, veiarbeiderens, bondens og jordbærplukkerens hverdager når vi skal ta grep for endre levekår i møte med klimaendringer, kan polariseringen og følelsen av urettferdighet bli hetere enn selv den mest brennende solstråle. Da er det ikke bare solen som er gul, men også vestene våre.

Det hviler et stort ansvar på oss alle og politisk ledelse for å bevare både naturen som eies av alle, og tilliten mellom oss, helt samtidig.

