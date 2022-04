Fremskrittet lar vente på seg for Sylvi Listhaug

GARDERMOEN (Dagsavisen): Så var dagen der, da Sylvi Listhaug skulle holde sin første landsmøtetale som Frp-leder. Konferansehotellet var pyntet med hyllester til oljeindustrien. Utenfor inngangen hadde PR-avdelingen rigget til en pølsebod som var utformet som en bensinstasjon. På «pumpene» lyste dieselprisen mot delegatene: AVGIFTSFRI, sto det. Som alltid når Frp har landsmøte, hadde parkeringsvaktene blitt sendt hjem. Det var bare å sette fra seg bilen hvor man ville, med liv og lyst.

Fremskrittspartiet gikk ut av Solberg-regjeringen 13. januar 2020 i protest mot at en såkalt IS-kvinne og hennes to små barn, ett av dem en alvorlig sykt, ble hentet hjem til Norge. Frexit la alt til rette for å kunne bygge opp partiet i opposisjon – uten det tyngende regjeringsansvaret var det fritt fram for å ta av hanskene og slåss mot Senterpartiet på tørre nevene om protestvelgerne. Populisten Sylvi Listhaug overtok som partileder etter styringspolitikeren Siv Jensen.

Valget i 2021 ble likevel en stor nedtur for Frp. Partiet gikk ikke fram. Det gikk tilbake til svake 11,6 prosent. Dermed blir det mindre statsstøtte, og Frp har måttet nedbemanne staben og kutte i budsjettene.

Det mest forunderlige er mangelen på framgang etter fjorårets valg. På papiret ligger jo alt til rette for en formidabel vekst for Sylvi Listhaug. Senterpartiet er i fritt fall og nærmer seg sperregrensen. Det betyr at titusenvis av skuffede protestvelgere er i spill. Strømprisene er i vill vekst. Bensin- og dieselprisene stanger i taket, maten blir dyrere og rentene øker. Regjeringen er herjet av skandaler og dårlige nyheter. Dette gir Sylvi Listhaug helt unike muligheter til fremskritt. Likevel står hun på stedet hvil.

Det er ikke sånn at hun ikke prøver. I landsmøtetalen fredag formiddag dro Listhaug til i kjent stil, med et eksplisitt og dramatiserende ordforråd. Etter at bilder av brennende biler, bombenedslag, døende pasienter og brannfakler hadde sklidd over storskjermen i landsmøtesalen og en virtuell Listhaug hadde ramset opp stikkordene «sykdom – krig – konflikt.» kunne vel ingen være i tvil om at verden går til helvete.

«Våre verdier er under angrep» var refrenget Listhaug kom tilbake til i hele talen, enten temaet var krigen i Ukraina, innvandring, koranbrenning, private helsetilbud eller bensinprisene.

Sylvi Listhaug har ikke klart å knekke Frp-koden.

Bak den klassiske sylvilismen var det ganske lett å få øye på Frps hovedproblem. Partiet selger et gjennomslag de ikke har. Listhaugs tale var full av eksempler det.

Etter at Høyres landsmøte før påske vedtok et ønske om en ny EU-debatt, svarte Listhaug at «hvis Høyre har ambisjoner om å styre Norge sammen med FrP etter valget i 2025, så kan de bare legge drømmen om Brussel død med en eneste gang». Faren med å gå så høyt på banen, er at man kan framstå som ganske maktesløs hvis truslene ikke fører fram.

Listhaug vil også ha alle mann til oljepumpene. Å redusere utvinningen av olje og gass, er ikke bare feil – det er farlig, sa hun, og tok til orde for et oljeforlik mellom Ap, Sp Høyre og Frp for å sikre økt tempo i utvinningen. Men Ap, Høyre og Sp har til sammen 112 mandater på Stortinget, 27 mer enn det som gir flertall. De trenger ikke Frps 21 mandater for å inngå forlik, verken om olje eller noe som helst annet. Frp er rett og slett ikke et maktpolitisk interessant parti på Stortinget i denne perioden. Uansett hvor mye Sylvi Listhaug prøver å late som.

Like mye som «våre verdier», var det Trygve Slagsvold Vedum som var under angrep i Frp-lederens tale. «Trygve, du har to valg: Enten gjør du som FrP foreslår og fjerner avgiftene på bensin og diesel, eller så får du komme deg ut av regjering,» sa Listhaug. Et nytt eksempel på hard retorikk, helt løsrevet fra de politiske realitetene. Frp er ikke en del av regjeringens parlamentariske grunnlag. Det er ikke opp til Sylvi Listhaug å bestemme om Vedum skal fortsette som finansminister eller ikke. Han må ikke velge mellom å fjerne bensinavgiftene eller å komme seg ut av regjering.

Listhaugs jakt på nye velgere består av bomskudd etter bomskudd. Det gjør jakten på makt, også. Mens nestlederne Ketil Solvik-Olsen og Terje Søviknes tok til orde for en ny Høyre/Frp-regjering etter valget i 2025 i sine innlegg – til spredt applaus – veksler Listhaug mellom å gå til frontalangrep på Høyre og diverse forsøk på å sette Frp inn i en udefinert maktkonstruksjon. Budskapet fra partiet er at de vil, og vil ikke, styre Norge. De vil, og vil ikke, samarbeide med andre. De vil, og vil ikke, være i opposisjon.

Enten planen fortsatt er å bygge seg opp som et tydelig protestparti fram mot valget i 2025, eller å profilere Frp som en makt piller og en viktig del av et blåblått regjeringsalternativ, må Listhaug se seg slått i begge disiplinene. Høyre stikker av med velgerne som ønsker en annen politisk kurs. Rødt har forsynt seg med protestvelgerne.

