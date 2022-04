Jo mere vi er sammen

I disse dager har det blitt kjent at dommerne i Premier League kanskje skal trene sammen med spillerne. Skal spillere og dommere trene sammen spør du? Er det en god idé da? Ja, det er det. Og nei, det er det slettes ikke.

Vi får håpe det er snakk om trening sammen av slaget styrke og kardio. I hvert fall at det er andre øvelser enn akkurat fotballsparking. Ingen dommere kommer i bedre humør av å bli passert med en tunnel av en tenåring med rosa fotballsko og millioner på bok.

Ideen om å trene sammen kommer fra Manchester United-manager Ralf Ragnick. Han mener dommerne kan ha godt av å trene mer og gjennom å trene sammen kan spillere og dommere møtes utenfor en kampsituasjon og bli bedre kjent. Ja, møtes i en slags hverdag. Dette skal gi mer forståelse mellom to yrkesgrupper som krangler stadig vekk.

Hensikten er altså å skape et bedre forhold mellom spillere og dommere. Å bli bedre kjent rett og slett. Og da er det en god idé å la de trene sammen. Men å møtes slik i hverdagen har opplagt også en bakside.

Tenk for eksempel at du mener det var soleklar straffe lørdag. Altså sånn derre helt klar som til og med kommentatorene i studio rister på hodet av og dommeren etterpå innrømmer at kanskje det skulle vært blåst for. Men dommeren blåste ikke, han vinket spillet videre og VAR-bussen, i hvert fall folkene i den, mente det ikke var en klar og opplagt feil. Hva da på feltet mandag? Lørdag stormet spillerne mot dommeren og skjelte han ut. Mandag skal de trene sammen.

Dog kan det også ha en oppdragende effekt. Lørdag fikk en spiller gult kort for filming, mandag møtes de igjen på trening. Eller kanskje spilleren flmet seg til straffespark. Og dommeren han har sett reprisene på TV. Det er flaut for Ronaldo eller Salah på mandag det.

Kanskje dommerne kan dømme på trening? Jeg har selv overvært en trening eller to og som oftest er det en trener som dømmer når det er tid for litt fotball på feltet. Og akkurat som de fleste dommere ikke er så gode i fotball, er de aller fleste trenere helt elendige dommere. Og slikt blir det gruff i stallen av.

[ Fernandes forlenget kontrakten med United ]

Men forslaget framstår også litt klønete. Ja, som en litt dårlig idé fordi det gir bare enda mer tid der dommere og spillere kan bli enda mer uvenner, enda mer kranglete. Eller enda bedre venner.

Skal virkelig dommere og spillere prøve å bli så gode venner? Leder ikke det bare til enda flere etiske problemer kan man undre? Hvor godt kan en spiller kjenne en dommer før det blir problematisk? Kan du invitere han i bryllupet ditt? Bursdagen? Dra på ferie sammen? Jeg vet ikke.

Men så lenge dommerne blir bedre, er det helt greit for meg.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen