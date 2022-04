Fernandes forlenget kontrakten med United

I tillegg har portugiseren opsjon på ett års forlengelse. Fernandes hadde i utgangspunktet kontrakt til sommeren 2025.

Midtbanemannen var en åpenbaring da han kom til United i januar 2020, og han har vært blant lagets beste spillere siden det. Siden første dag har Fernandes følt seg hjemme på Old Trafford og vært en favoritt blant fansen.

– Fra øyeblikket jeg kom hit, har jeg hatt et spesielt forholdt til klubben og våre fantastiske fans. Jeg så på dette laget da jeg vokste opp, og jeg drømte om å få sjansen til å spille her en dag. Etter to år føles det fortsatt vanvittig å gå ut på Old Trafford, høre fansen synge sangen min og å score foran Stretford End, sier Fernandes i et intervju med Uniteds nettsted.

Portugiseren har bidratt med hele 88 målpoeng – 49 mål og 39 målgivende pasninger – i løpet av 117 United-kamper. Han er blitt kåret til årets spiller i klubben i begge sine første fulle sesonger i den røde drakten.

– Alle er klar over Brunos viktighet for Manchester United. Hans mål- og assiststatistikk er fenomenal, og han har prestert jevnt bra siden han kom til klubben. Brunos arbeidsmoral, dedikasjon og innstilling er akkurat hva vi ønsker fra en Manchester United-spiller, sier Premier League-klubbens sportsdirektør John Murtough.

Fernandes scoret nylig begge målene da Portugal tok seg til fotball-VM med 2-0-seier over Nord-Makedonia i omspillet. Til helgen er han klar for hjemmekamp for United mot Leicester i Premier League.

