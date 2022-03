Si nei til nye støttepakker

Statsminister Jonas Gahr Støre sier langt på vei nei til kravet om at staten må sette ned avgiftene på bensin og diesel. Å kompensere for høye drivstoffpriser kan fort føre til at renta øker mer enn forsvarlig. I sin tale til Arbeiderpartiets landsstyremøte tirsdag advarte Ap-lederen mot økt pengebruk og brukte rentespøkelset som våpen.

«Hvis vi skulle svare på ethvert ønske om å gå inn med store økonomiske pakker på det ene eller andre området, så er det veldig kortsiktig hjelp i forhold til den regningen vi alle må betale. Det vil treffe dem som har mest fra før; dem med høyest gjeld og dårligst økonomi», sa Støre til VG etter talen.

Politikerne må lære seg å prioritere.

Ett prosentpoeng renteøkning gir 25.000 kroner i økte utgifter for en familie med tre millioner i gjeld. Støre forstår at dyrt drivstoff er en belastning for de som jobber i transportbransjen og de som kjører langt. Men for den jevne norske familie er drivstoff en langt lavere andel av husholdningsbudsjettet enn strøm. Derfor har regjeringen klokelig kommet med ekstraordinær strømstøtte.

Høye drivstoffpriser var et gjennomgangstema blant mange av delegatene på Senterpartiets landsstyremøte mandag. «Hvis dette fortsetter, må vi ta grep», sa finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum 9. mars. Da var bensin og diesel en god del dyrere enn det som er tilfelle i dag. Klarer Vedum å ri av stormen? Det er å håpe at svaret blir ja. Fasiten får vi når regjeringen legger fram revidert nasjonalbudsjett 12. mai.

Regjeringen lover «å redusere avgifter som rammer folk flest, som for eksempel elavgift og drivstoffavgifter». Det er grunn til å minne om at det generelle avgiftsnivået økte under Erna Solbergs regjeringsperiode. Mange av avgiftene rammer hardest dem med dårlig råd. Derfor kan det være fornuftig å lette noe på avgiftstrykket og kombinere dette med økt skatt på høye inntekter og formuer. Men det må gjøres gjennom en planmessig omlegging, og ikke i form av kortsiktige økonomiske hjelpepakker.

Rentetrusselen er høyst reell. Dersom politikerne uhemmet bruker for mange oljemilliarder over statsbudsjettet vil det koke over i norsk økonomi. Da vil Norges Bank straffe oss alle med høyere rente enn det som allerede er signalisert. Renta skal noe opp, men ikke for mye.

Politikerne har forbilledlig brukt ekstra oljemilliarder for å møte de negative effektene av korona-pandemien. Men nå er pandemien på hell, og norsk økonomi går godt. Samtidig blir det flere eldre her til lands, og dermed færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Og inntektene fra oljevirksomheten avtar. Statens handlingsrom blir mindre. Politikerne må for alvor lære seg å prioritere. Alternativet er at rentespøkelset blir til virkelighet.





