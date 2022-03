Stjernene må skinne for Norge

Når også målene er slik de framsto på Ullevaal stadion fredag kveld, når man det det store flertallet som bare nøyer seg med høydepunktene. For kampen i seg selv var jo uten betydning annet enn indremedisin for et lag som vinner.

1-0: Erling Braut Haalands rykk foran scoringen oppsummerer styrken hans. Når den digre mannen skyter fart, er det få på globusen som stopper ham. Og han avslutter ikke med idiotens kraft, men med målscorerens sluhet.

2-0: Martin Ødegaard scorer ikke ofte på landslaget, han prøvde på tre frispark uten hell, men på scoringen får vi se roen i avslutningsøyeblikket. Og lite begeistrer mer enn skudd som rolig legges opp i vinkelen.

Så kan vi legge til Moi Elyounoussis fine avslutning i tverrliggeren som burde gjort denne seieren enda større. Men det ble seier, signert Norges to største fotballnavn, og da ble glisene brede utenfor Ullevaal denne kvelden.

Når vi også nevner Sander Berges comeback og Kristian Thorstvedts innhopp, ser vi konturene av et landslag som har mye mer å spille på. Ståle Solbakkens prosjekt er å få Norge til EM-sluttspillet i Tyskland i 2024, og kvalifiseringen til det meterskapet begynner ikke før om et år. Før det skal det spilles Nations League, som begynner med bortekamper mot Serbia og Sverige i juni, to av de større oppgavene man kan få i denne bransjen. Men når Norge har Haaland og Ødegaard i oppstillingen, tar alle motstandere forholdsregler. Og det er et godt utgangspunkt.

Det er ingen grunn til å ta av etter denne kampen, den endrer ikke faktum at det er 22 år siden Norge har vært i et mesterskap, men slike kamper bekrefter det man øver på. Tirsdag er det Armenia som er motstander på samme arena, og det eneste som er sikkert der er at Joshua King spiller fra start. Det er en sunn konkurranse og backup på de fleste plassene, også i forsvaret som blir enda viktigere mot motstandere av høyere kvalitet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen