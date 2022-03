KFUM Oslo, en liten innføring

“Kåffa”, hvem er det?, får jeg av og til spørsmål om. Det store Oslo-publikummet har ikke helt forstått hva som har skjedd på Ekeberg og at det som høres ut som en speidergruppe skal være i norsktoppen i fotball. Men nå er altså denne gjengen to kamper unna en cupfinale på Ullevaal. Hvis de kommer til semifinalen, noe de kan gjøre i dag, har de satt klubbrekord.

“Kåffa” er altså stammebegrepet som omfatter hele klubben, underforstått at da er man med i noe litt større. Den har historisk vært sett på som en breddeklubb rundt Ekebergsletta, men er nå en fullblods toppfotballklubb med alt det innebærer av spillersalg- og kjøp. De manøvrerer smart i en kynisk toppfotball, men kobler også virksomheten opp til sosiale oppgaver. Mange av spillerne er ansatt i det såkalte akademiet, og det innebærer å ta seg av yngre generasjoner i klubben. Snart vil også ukrainske flyktninger bli tatt hånd om. Flere av dem var invitert på forrige ukes kamp mot Brann. Slik bygger de klubbkultur.

Denne uka fikk de også en gave fra byrådet i Oslo. Byrådet anbefaler å gi KFUM festekontrakt på tomta til deres nye arena der årsavgiften til Oslo kommune blir 5000 kroner i 40 år. Det innebærer at etterlengtet byggestart kan settes i gang i høst. Det må først vedtas i bystyret i april, men det er sannsynligvis en formalitet. 5000 kroner i året er hakket mer enn den tomta Vålerenga fikk for en krone i sin tid, men det avgjørende trekket er at byggingen av KFUM Familearena kan starte.

For det er jo noe pussig at KFUM spiller disse cupkampene på Intility Arena der VIF-logoen er kraftig til stede. Men Vålerenga ser ikke på KFUM som noen forhatt rival. Spør vi VIF-trener Dag-Eilev Fagermo ønsker seg han seg en byrival fra vestsiden av byen (les Lyn) for å forsterke øst-vest-kampen i Oslo. KFUM representerer egentlig en liten vestkant på østkanten, og det stemmer ikke helt med Vålerengas verdensbilde.

KFUM Oslo er et godt fotballag. Jerv rykket opp i Eliteserien, men det kunne like gjerne vært KFUM. Laget har en fotballfilosofi mange higer etter. For ti år siden skulle de spillemessig være Oslos Barcelona, men ballbesittelsen er erstattet av en mer direkte stil og gjerne tilpasset motstander. Det handler om å vinne fotballkamper, ikke pynte dem.

Nå har de slått ut Kristiansund (i fjor høst) og Brann, mens Viking representerer den tøffeste motstanden så langt. Det morsomme med KFUM er at de ofte hever seg kvalitetsmessig i takt med motstanderen. Trener Jørgen Isnes har bygget en tro på egne kvaliteter som er uavhengig av den mer overordnede troen som er knyttet til bevegelsen de tilhører.

Det vil være et steg hvis KFUM skulle gå til en semifinale. Internasjonalt heter denne bevegelsen YMCA (Young Men’s Christian Association) og det var neppe toppfotballen man siktet seg mot da bevegelsen ble stiftet i England i 1844.

Men slik er det i Oslo og Norge. Og KFUM skal være stolte av deres utvidede virksomhet.

