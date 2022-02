OL-krise i langrennsleiren

Vrakingen av Emil Iversen på fredagens 15 kilometer kan sportslig forsvares, men det har vært sterk uenighet internt i det norske laget. Og mange mener han burde fått sjansen i stedet for Erik Valnes, som gikk overraskende svakt på sprinten.

Spørsmålet er om Emil Iversen har fått et løfte om å gå fredagens 15 kilometer. Selv hevder han det overfor NRK. I så fall er det en reell tillitskrise.

Problemet i langrenn er at man allerede før sesongen peker på spesifikke renn som skal være kvalifisering for OL-uttak. Men en ting er å komme i troppen, neste steg er å komme på laget på den enkelte øvelse. Og hvor mye skal det da telle at du gikk fort i november hvis du ikke gjør det nå? Også langrenn er presens. Det skal presteres her og nå.

Det svært spesielle denne sesongen er at det ikke er gått et eneste renn internasjonalt etter Tour de Ski. Emil Iversen har vært overtrent, alle vet kapasiteten til den regjerende verdensmesteren på 50 kilometer, men han har ikke fått anledning til å vise det opp mot OL.

Internt i langrenn er det faglig uenighet, noe som viser at dette ikke er enkelt. Johannes Høsflot Klæbo og Hans Christer Holund var sikre på laget, så skulle man velge to av trioen Erik Valnes, Pål Golberg og Emil Iversen. De to førstnevnte fikk plass. Men har ikke Iversen størst kapasitet?

Petter Northug er ekspert i TV2 og mener det var riktig å vrake Iversen. Petter Northug ble involvert i den største forbigåelsen i dette årtusenet da han ikke ble tatt ut til OL i Torino i 2006. Martin Johnsrud Sundby er ekspert i Discovery og han har motsatt syn. Han utdyper også overfor VG at han tror landslagstrener Eirik Myhr Nossum er overkjørt av landslagssjef Espen Bjervig. Bjervig har siste ord ved uttak. Johnsrud Sundby hadde de samme sjefene da han var aktiv og kjenner miljøet fra innsiden. Har han rett, kan det bli en tøff avslutningsuke i Kina.

Delikat i hele situasjonen er at Emil Iversen er sønn av jentenes landslagstrener Ole Morten Iversen. Sistnevnte var åpenbart utilpass da han fikk spørsmål om uttaket torsdag. I tillegg har han store utfordringer med eget lag. Bak Therese Johaug er resultatene de svakeste i moderne tid. Det skyldes ikke bare sportslig nedtur, Heidi Weng ble fratatt OL-deltagelsen.

For oss utenfor ringene er dette kanskje spekulasjoner med et snev av underholdning, slik laguttak alltid har vært. For dem innenfor er det blodig alvor. Dette er jobben deres. Og situasjonen er ikke bedre for dem som skal avgjøre disse uttakene. Og vi er bare halvveis i lekene, det skal tas ut to stafettlag og et femmilslag også.

De involverte bor tett på hverandre og har hatt en svært krevende oppkjøring til OL. De har gått på såler for ikke å bli syke, det har vært en smittebingo som opptakt til skirenn i ekstrem høyde. Lagbygging er sentral i alle OL-tropper, men nå må kanskje denne gjengen ha hjelp. Det beste de kan gjøre er å gå fort på ski. Men hvordan skal de holde unna for Iivo Niskanen og Aleksandr Bolsjunov på fredagens løp? De to store favorittene starter bak alle fire nordmennene.

Fredagens 15 kilometer starter klokka 08.00 norsk tid. Dette er de norske startnumrene: 42 Johannes Høsflot Klæbo, 44 Pål Golberg, 46 Hans Christer Holund, 58 Erik Valnes. De to favorittene: 64. Iivo Niskanen, 70. Aleksandr Bolsjunov.

