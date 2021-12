Støres kortslutning

Jonas Gahr Støre hadde ingen god dag i Stortingets spørretime onsdag. Statsministeren ble presset av opposisjonen. Strømsjokket var naturlig nok det gjennomgående temaet. Problemet for Støre var at han bare hadde et halvt svar å gi. Den brede ordningen som skal kompensere økonomisk for de rekordhøye strømprisene er ennå ikke på plass.

Det hjalp lite at statsministeren kunne skilte med økt bostøtte og hjelp til studenter. Opposisjonen ville vite hva som kommer i den brede ordningen, men her ble Støre svar skyldig. Statsministeren kunne berolige med at ordningen kommer om «veldig kort tid». Ifølge Støre er det snakk om milliarder av kroner fra statens side, og pengene vil komme vanlige husholdninger til gode rett over nyttår.

Hvor har strategene vært?

Stortingssalen bar synlig preg av regjeringens nye smitteverntiltak. Våre folkevalgte hadde utstyrt seg med munnbind, og pleksiglassene var igjen på plass som ekstra trygghet. Korona-situasjonen ble tatt opp i noen spredte spørsmål. De store politiske spørsmålene ble knapt berørt. Det var strømprisene som ble det gjennomgående temaet.

Støre kunne berolige med at en kraftfull strømpakke er rett rundt hjørnet. Men hvorfor gjorde statsministeren det så vanskelig for seg selv ved å presentere strømhjelpen stykkevis og delt? Hvor har strategene i regjeringsapparatet vært? Økt bostøtte og hjelpen til studentene ble presentert onsdag morgen, men den brede ordningen er ennå ikke klar. Dermed fikk opposisjonen en lissepasning. Det var bare å dundre ballen i åpent mål bak en statsminister som virret rundt på midtbanen.

Opposisjonen har lenge vært på krigsstien, og i forrige uke blåste det kald nordavind fra alle kanter i Stortinget. Det var i realiteten flertall blant våre folkevalgte for å presse fram en mer omfangsrik kompensasjon for strømsjokket. Med SVs hjelp ble regjeringen reddet fra et smertelig nederlag gjennom et rundt formulert vedtak som Ap, Sp og SV samlet seg om. Men beskjeden var klar: Regjeringen må legge fram en bredere ordning.

Det virker som at de høye strømprisene har kommet like overraskende som julekvelden på kjerringa. Støre & co har blitt drevet fra skanse til skanse. I statsbudsjettet til Ap/Sp-regjeringen ble riktignok elavgiften satt ned, men det monner lite for Ola og Kari. Økt bostøtte treffer bedre, men det går bare til snaut 100.000 av de 2,5 millioner husstandene her til lands.

Det er forståelig at forslaget om økt bostøtte må legges fram nå for å kunne bli hastebehandlet av Stortinget slik at utbetalingene kan skje før jul. Men det er det vanskelig å forstå hvorfor regjeringen så til de grader sleper beina etter seg. Resultatet blir unødvendig selvplaging.

