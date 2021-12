Nye og gamle roller

Erna Solberg ble raskt vant til å være i opposisjon. Litt vel raskt, går det kanskje an å mene. Det er ikke veldig lenge siden Høyre styrte landet og Solberg var statsminister. Da advarte Høyre opposisjonen og alle andre mot å politisere koronadebatten.

De siste ukene har den tidligere statsministeren knapt gjort annet. Hun har kritisert at regjeringen ikke skjerper innreisereglene og ordningen om karantenehotell, og hun har ment regjeringen bør redegjøre for hvorfor den ikke følger helsemyndighetenes råd. Hun har sendt brev til Jonas Gahr Støre fordi regjeringens strategi er «uklar og utilstrekkelig».

Det er kanskje ikke så farlig lenger, nå som det er Høyre som står for politiseringen

Lista kunne ha vært lenger. Og den kunne faktisk ha begynt helt tilbake til trontaledebatten 21. oktober – en liten uke etter at Solberg gikk av og overlot stafettpinnen til Støre. Allerede da krevde hun svar på hva han ville gjøre.

Så er det selvsagt lov både å kritisere og politisere. Og det er jo heller ikke nytt, verken i politikken som sådan eller for Høyre og Solberg. Det var tross alt Høyre selv som virkelig politiserte debatten da Solbergs statssekretær orkestrerte Molde-ordførerens angrep på politikerne og befolkningen i hovedstaden i mars. Den gangen beklaget statsministeren – men ikke før hennes egen rådgiver var tatt med buksa nede.

Denne uka er det Jonas Gahr Støres tur til å beklage, mener Solberg. Eller i alle fall å trekke tilbake. Støre hevdet nemlig at Solberg og hennes regjering tidligere i høst hadde sagt at pandemien var over. Det stemmer ikke, sa Solberg i Politisk kvarter på NRK P2 torsdag. «Vi la aldri vekk meterstokken. Vi ga den videre til dere», sa den tidligere statsministeren, henvendt til den nye.

Det stemmer at det ikke finnes en offisiell «nå er pandemien over»-uttalelse fra Solberg. Men det stemmer også at vi kommer ganske nærme. Dette sa Erna Solberg selv på en pressekonferanse 24. september: «Nå er på det på tide. Nå skal vi tilbake til en normal hverdag. Meteren gjelder ikke lenger. Vi kan da være sammen på samme måte som tidligere». Så gikk vi alle på gjenåpningsfest.

Alt dette er kanskje en del av leken. Verre blir det når Solberg, som styrte Norge i åtte år, mener at de som styrer landet nå, bør innføre vaksineplikt for helsepersonell. «Vi mener det bør være vaksineplikt for helsepersonell. Det er noe med at din frihet stopper der min frihet starter», sa hun til NRK denne uka.

Som den tidligere statsministeren vet veldig godt etter å ha loset landet trygt gjennom pandemiens første fase: Vi er midt oppe i en helsekrise. Da er det unektelig litt pussig å se at en tidligere statsministeren synes det er en god anledning til å kritisere den nye regjeringen for å ikke gjennomføre politikk hun ikke gjennomførte selv.

Om all politikk, også den som handler om liv og død, reduseres til et spill der det gjelder å få inn noen stikk på motstanderen, er vi ille ute. Det er i alle fall å politisere debatten. Men det er kanskje ikke så farlig lenger, nå som det er Høyre som står for politiseringen.

