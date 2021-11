Qatars sanne ansikt

Vi vet ikke bakgrunnen for hvorfor Halvor Ekeland (journalist) og Lokman Ghorbani (fotograf) ble arrestert i Doha. Men vi konstaterer at de er satt fri uten tiltale. Og lander i Oslo onsdag morgen.

Vi får igjen se hvordan qatarske myndigheter behandler en kritisk presse, jeg har selv vært der og fått føle på hvilke føringer som legges og hvilken kontroll myndighetene ønsker å ha på journalistene som besøker landet. Pressefriheten i Qatar er mildt sagt fjernt fra vårt demokrati.

Det er samstemt enighet om at tildelingen av fotball-VM Qatar var en skandale, unntatt fra arrangørlandet og store mektige FIFA, som tross korrupsjonsavsløringer aldri har klart å flytte mesterskapet ut av den lille oljestaten. Nå er det ingen vei tilbake og noen av verdens største fotballnavn var på plass sist uke da de feiret at det er ett år igjen til avspark. David Beckham er høytlønnet ambassadør for mesterskapet og den gamle United-keeper Peter Schmeichel skjønte ikke hva som er problemet med fotball-VM i Qatar.

Da det etter hvert ble kjent at NRK-journalistene var arrestert, ble en omfattende diplomatisk operasjon satt i gang. Utenriksdepartementet var i kontakt med qatarske myndigheter og de to ble satt fri etter nesten 30 timer på glattcelle. Nå blir det interessant å høre deres versjon av hendelsen og hva som var bakgrunnen for pågripelsen.

Norges Fotballforbund, Norges idrettsforbund og presseorganisasjonene har fordømt hendelsen, men for Qatar og veien videre mot VM får det antakelig ingen konsekvenser. Og flere norske mediehus står i sin klassiske spagat i forhold til mesterskapet. NRK og TV2 har de dyrekjøpte rettighetene sammen til neste års mesterskap. De er med på å finansiere fotballfesten som de også skal drive kritisk journalistikk rundt. Det siste har de åpenbart gjort.

Men det er dessverre ikke mulig å kalle dette noen fotballfest, neste års VM er sportsvasking i høyeste potens og høydepunktet i Qatars strategi på å få alle de store mesterskapene til landet, slik de har klart med VM i friidrett, svømming og sykling. Og de gir seg nopk ikke før sommer-OL også er avviklet i landet.

Eller kan vi håpe på at hendelsen med NRK-journalistene og annen presse får omgivelsene til å våkne?









Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen