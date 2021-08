For det kom liksom noe spesielt i lufta da statsminister Erna Solberg (H) og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sammen møtte Ap-leder Jonas Gahr Støre til statsministerdebatt på VGTV. Straks den alltid bredt glisende Trygve kom inn i rommet for å bli med i statsministerdebatten, ble stemningen mye mer eksplosiv og løssluppen. Plutselig tok debatten fyr for alvor. Plutselig ble den vanligvis så rolige og beherskede Erna nærmest litt utidig, hun framsto i alle fall som mye mer hissig og engasjert enn tidligere på dagen, da det bare var hun og Jonas som møttes til en saklig og tørr duell om skatt og arbeidsliv hos Civita.

Da Trygve kom, satt latteren løsere, samtidig som man kunne ane en grunnleggende irritert undertone i replikkvekslingen mellom Erna og Trygve. Det slo nesten gnister av dem. Ikke på den romantiske måten, men på Gro & Kåre-måten.

Alle som har vokst opp med de legendariske Gro & Kåre-debattene på TV på 1980-tallet husker hvor elektrisk det kunne bli når de to møttes til debatt på TV. Arbeiderpartiets myndige leder Gro Harlem Brundtland pleide å få hissige, røde flekker i kinnene når hun for alvor ble irritert på Høyres Kåre Willoch.

Han på sin side kunne erte på seg stein med sin iblant nedlatende, men elskverdige tone fra Oslo vest, og sa ting som: «Nei, fru Brundtland, nu tar De nok grundig feil». Begge var like sikre på at de hadde rett, og de var aldri enige om noe. Det er slik jeg husker det, og det var i alle fall stor underholdning for oss som så på. Gro & Kåre-kranglene livet opp ellers kjedelige debatter om skatter og bensinpriser. Når de senere møttes i studio som eldre veteraner, kunne det faktisk slå gnister da også. Men da var ikke Gro lenger like hissig, sa bare overbærende: «Nei hør, nå kommer han med DEN igjen!»

Jeg fikk i alle fall flashback til Gro & Kåre når jeg så Erna & Trygve i aksjon. De avbrøt hverandre, snakket i munnen på hverandre, ropte i bakgrunnen når den andre snakket, ristet oppgitt på hodet (Erna) og smilte triumferende (Trygve). Det gikk så langt at Erna faktisk fikk en munter reprimande fra programlederen, da hun tok regi og begynte å stille utfordrende spørsmål til Vedum om EØS-avtalen. «Her gir vi oss, for nå tar du over jobben min med å stille spørsmål. Her setter vi strek!» sa programlederen til Erna.

Han skyndte seg å legge til: «Jonas, du kan få en kort replikk til slutt!» Og Jonas, som en stund bare hadde stått der så stillferdig midt i skuddlinjen mellom Erna og Trygve, sa med et smil: «Ja, jeg vil nødig være samlivsterapeut her, for da bryter vi tariffen og det blir dårlige arbeidsvilkår!»

