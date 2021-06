Uefas mageplask under regnbuen

Det vil si, fraværet av regnbuefargene på det mange mener er Europas vakreste fotballstadion, ble hovedtema da gruppespillet ble avsluttet. Svaret i München onsdag kveld ble at regnbuefargene var synlige over hele byen iblandet et voldsomt tordenvær. Det ble ganske illustrerende for hvordan Uefa (det europeiske fotballforbundet) har klart å rote det til.

Litt bakgrunn: Juni er den store Pride-måneden der vi feirer en svært viktig del av menneskerettighetene. Retten til å elske den man vil. Regnbuefargene er blitt et globalt symbol. Bayern Münchens hjemmebane er av de få i verden som kan lyssettes på utsiden. Men at tyske myndigheter ønsket å gjøre dette foran møtet med Ungarn, der holdningen til homofili er ganske annerledes enn i Europa ellers, ble et for sterkt politisk signal for Uefa.

Resultatet ble som forventet, men som slike organisasjoner som FIFA, IOC eller Uefa aldri forstår: En enorm oppmerksomhet som selvsagt også toppet seg i kontant fjerning av en demonstrant som klarte å entre gressteppet foran Tyskland – Ungarn. Og bildene gikk selvfølgelig verden rundt.

Internasjonale idrettsorganisasjoners avstand fra det folket de skal betjene, slår stadig nye rekorder. Uefa-president Alexander Ceferin er omdømmemessig et stykke foran FIFA-boss Gianni Infantino, men avstanden minker. Disse gutta lever i sine egne bobler. Nå er Ungarn slått ut av EM, men Uuefa har også lekt med tanken om å flytte finalespillet til Budapest, fordi Puskas Arena er den eneste i EM som tar i bruk hvert eneste sete. Slik blir det ikke på Wembley der finalen skal spilles 11. juli.

Homofile i Ungarn trenger all den hjelp de kan få. —

Norges Fotballforbund, som etter Qatar-debatten sist søndag, har fått ordre om å være mye mer aktiv og kritisk internasjonalt, har klokelig nok protestert både mot efass regnbue-nei og planer om å flytte flere kamper til Budapest.

Dette EM foregår i 11 land fordi den opprinnelige ideen var å feire Uefas 60-årsjubileum (som var i fjor) over hele Europa. I fotballsammenheng defineres også Aserbajdsjan inn i Europa og selv uten deltakende lag fikk man sportsvasket Baku inn i folden av arrangørbyer. Og St. Petersburg kom også inn selv om Russland som nasjon formelt er utestengt fra alle store mesterskap i alle olympiske idretter. Det virker bare ikke slik.

I Ungarn er det skapt store fotballfester i Puskas Arena, og landslaget deres skapte et fascinerende kaos i “dødens” gruppe F der de var nær ved å sende Tyskland ut. Så vil de neste dager og uker vise om disse publikumsmassene har vært uforsvarlig i en tid der de fleste andre land fortsatt har sterke smitterestriksjoner. Men Ungarns verdikonservative statsminister Viktor Orbán og hans regjeringsparti Fidesz har vist oss hvordan idrett og politikk i aller høyeste grad hører sammen. Og det positive rundt dette er at vi har fått et enda bedre innblikk i verdens kulturforskjeller. Homofile i Ungarn trenger all den hjelp de kan få.

Da kan vi puste ut i to dager før Danmark og Wales innleder cupspillet lørdag. Med åttedelsfinaler som England – Tyskland og Portugal – Belgia er det bare å feste setebeltene her vi samles under regnbuen inn i de to siste ukene av fotball-EM.

