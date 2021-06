Hareide sier til Adresseavisen at pride-markeringer ikke hører hjemme i idretten, og han mener heller ikke det er behov for å ha regnbuefarger på cornerflagg og kapteinsbind.

– Man bør holde idretten og fotballen helt fri for politikk og andre propagandasaker, som pride er. Pride er på mange måter en propaganda for at folk skal være glad i hverandre. Det er ok, men ikke bruk idretten til det, sier RBK-sjefen.

– De trenger ikke gå inn på vår arena. Det er ikke nødvendig, hos oss har det aldri vært en diskusjon, legger han til.

Støtter Uefa

Til Nidaros sier Hareide at det er flott med pride-markeringer, men at det ikke bør skje i fotballen. Han uttrykker støtte til Det europeiske fotballforbundet (Uefa), som sa nei til en regnbuemarkering under Tysklands EM-kamp mot Ungarn.

– Uefa kjemper om å unngå det å ta stilling til slikt og ha idretten som en tumleplass. Jeg syns ikke idretten skal brukes til å framføre det. Det er parader over alt og det er fint, men i fotballens verden…, sier Hareide til Nidaros.

RBK-treneren understreker at han er opptatt av mangfold i idretten.

– Idretten er en plass for alle mennesker, jeg har aldri hatt noe problem med det. Folk som går inn i en garderobe, om du er fattig eller rik, mørk eller lys, hvilken legning du har. Det er det ingen som spør om når du kommer inn. Vi spør om du er glad i å spille fotball, sier han i intervjuet med Adresseavisen.

– Skam dere

Norge protesterte i et brev til Uefa-presidenten etter avgjørelsen om å si nei til å lyse opp arenaen i München i regnbuefarger under EM-kampen mellom Tyskland og Ungarn onsdag.

Både forbundstopper og flere profilerte spillere har reagert kraftig på Uefas avgjørelse. Én av Norges beste kvinnespillere, Caroline Graham Hansen, uttalte at Uefa bør skamme seg, mens flere har endret profilbilder i sosiale medier til regnbuens farger.

Fotballforbundet har vært svært aktive i saken og har uttalt at de mener regnbuemarkeringer ikke er politiske, men representerer grunnleggende menneskerettigheter.

– Ikke et politisk spørsmål

Det var også kjernen i brevet NFF sendte til Uefa onsdag. Der protesterte forbundsledelsen mot at Uefa sier nei til regnbuemarkeringer under EM, og kom samtidig med en oppfordring om ikke å legge EM-kamper til Ungarn.

Det ungarske parlamentet vedtok nylig en lov som forbyr «promotering av homofili» overfor mindreårige. Forbudet omfatter blant annet filmer, reklame og skolemateriell. Myndighetene i landet mener loven i første rekke er ment å beskytte samfunnet mot pedofile.

– Vi er helt uenig i at dette er et politisk spørsmål. Vi tenker det er et spørsmål om verdier og respekt, sa generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt, til NTB onsdag.

Hareide sier til trønderavisene at det ikke er en diskusjon om hvorvidt fotballen er åpen for alle. Flere mener imidlertid at fotballen har et homoproblem, ettersom ingen profilerte, aktive spillere har stått fram som homofile.