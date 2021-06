Hareides pride-uttalelser sjokkerte – så sa RBK-treneren unnskyld

Adresseavisen og Nidaros meldte torsdag at Hareide sier at pride-markeringer ikke hører hjemme i idretten, og at han mener det ikke er behov for å ha regnbuefarger på cornerflagg og kapteinsbind.

Hareide ble i sosiale medier beskyldt for hatprat, mens kulturminister Abid Raja (V) rykket ut og ba Hareide si unnskyld.

– Man bør holde idretten og fotballen helt fri for politikk og andre propagandasaker, som pride er. Pride er på mange måter en propaganda for at folk skal være glad i hverandre. Det er ok, men ikke bruk idretten til det, ble RBK-sjefen sitert på.

– De trenger ikke gå inn på vår arena. Det er ikke nødvendig, hos oss har det aldri vært en diskusjon, sa han ifølge Adresseavisen.

– Direkte feil

Til NTB sier Hareide at det er direkte feil at han har sagt at han ikke ønsker regnbueflagg på cornere og kapteinsbind, og at han støtter Rosenborgs beslutning om å være med på pride-markeringer.

– Det er helt feil. Jeg har ønsket å starte en diskusjon om hvilke retningslinjer vi skal ha for bevegelser og politiske markeringer i fotballen, sier Hareide til NTB.

– Jeg har ikke sagt at vi ikke skal ha regnbuefarger på cornerflagg og kapteinsbind. Jeg vet at klubben er med på det, og det har ikke vært noe problem. Det er direkte feil å fremstille det på den måten, sier Hareide.

Hareide sier han absolutt ikke har drevet med hatprat, og svarer slik på Rajas oppfordring om å si unnskyld:

– I så fall må jeg unnskylde for en tittel Adresseavisen har laget. Det er overhodet ingen mening å gå ut mot pride, jeg støtter det de står for.

Til VG går Hareide et steg lenger, og sier at han beklager at han brukte ordet propaganda.

Fikk telefon fra sjefen

Rosenborgs styreleder, Ivar Koteng, sa kort tid etter til TV 2 at han skulle ta en prat med Hareide om temaet.

Til NTB sier Koteng at han ga Hareide beskjed om hva klubben mener i saken, som er at Rosenborg ønsker regnbuefargene velkommen i fotballen.

– Vi støtter pride og tror det er smart at klubben gjør det i den posisjonen vi har med mulighet til å påvirke. Hareide er ikke klubben, han er en trener. Men vi har en annen verdi som heter åpenhet, og dette er en konsekvens av den åpenheten, sier Koteng til NTB.

Menneskerett – ikke politikk

Styrelederen sier Hareide har sagt at han ikke synes fotballen skal brukes til politiske markeringer. NFF mener det dreier seg om grunnleggende menneskerettigheter.

– Vi tenker det samme, og oppfatter ikke dette som en politisk markering. Det er hva klubben mener som er det viktige, sier Koteng.

Han sier at han i samtalen med Hareide ville fortelle hva han og klubben mener, og høre mer om hva Hareide selv mener. Hareide får ikke beskjed om å moderere sine uttalelser som Rosenborgs ansikt utad.

– Det driver vi ikke med, vi har fortsatt åpenhet som en av våre verdier, sier Koteng.

– Kan slike uttalelser gjøre det vanskeligere for homofile i fotballen?

– Det bringer opp en diskusjon, og så får vi nyansert hva vi mener og at fotballen står samlet om likeverd. Så jeg tenker at vi kanskje kommer sterkere ut av dette, sier Koteng.

– Skam dere

Norge protesterte i et brev til Uefa-presidenten etter avgjørelsen om å si nei til å lyse opp arenaen i München i regnbuefarger under EM-kampen mellom Tyskland og Ungarn onsdag.

Både forbundstopper og flere profilerte spillere har reagert kraftig på Uefas avgjørelse. Én av Norges beste kvinnespillere, Caroline Graham Hansen, uttalte at Uefa bør skamme seg , mens flere har endret profilbilder i sosiale medier til regnbuens farger.

Fotballforbundet har vært svært aktive i saken og har uttalt at de mener regnbuemarkeringer ikke er politiske, men representerer grunnleggende menneskerettigheter.

