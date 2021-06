Solbakken om Uefas regnbueforbud: – Lever ikke i den normale verden

Det europeiske fotballforbundet har sagt nei til Münchens ønske om å lyse opp EM-arenaen i München i regnbuefarger i onsdagens kamp mellom Tyskland og Ungarn. Ungarn har vedtatt en kontroversiell lov som blant annet kan gjøre det forbudt å drive opplæring om homofili.

Ønsket om å lyse opp stadion i München kom fra ordføreren i byen.

– Det hadde vært det letteste å si ja til det, og bli en litt mer inkluderende og åpnere organisasjon, som de kunne scoret mye poeng på. Nå får de den midt i fleisen igjen. Et eksempel på at noen av de lederne ikke lever i den normale verden, sier Norges landslagstrener Ståle Solbakken til VG.

– I enkelte land i Europa går det jo feil vei når det gjelder toleranse for homofili. Det er lov å spekulere om at det kan være en grunn at du ikke skal støte noen maktpersoner i de landene, sier Solbakken.

