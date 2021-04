Solid støtte til Ap+Sp+SV

Dette synes klart i en meningsmåling som Norstat har utført for Aftenposten. Halvparten av Senterpartiets velgere vil riktignok ha en Ap/Sp-regjering, men en tredel av Sp-flokken vil også ha SV med på laget. Mest overraskende er det nok at 30 prosent av Ap-velgerne ikke vil ha med SV i en rødgrønn regjering.

Erna Solbergs drøm om en firepartiregjering synes å være knust. Bare 10 prosent av Høyres velgere har ønske om dette. Dagens regjering har størst score i Ernas parti, tett fulgt av en Høyre/Frp-regjering.

For Ap-leder Jonas Gahr Støre må denne målingen være hyggelig lesning. Han ønsker seg nemlig en regjering der Ap får med seg både Sp og SV. Støre har ryggdekning internt i partiet og fra en samlet LO-familie. Fra fagbevegelsen kommer det klar beskjed om at SV ikke må ofres på Senterpartiets alter.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gjentar sitt mantra om at han ønsker seg en Sp/Ap-basert regjering. På direkte spørsmål svarer Vedum at han ikke har noe behov for å fortelle hvorfor han ikke vil ha SV med i regjering. Hva som ligger i betegnelsen «Sp/Ap-basert» regjering synes heller ikke så klart. Det kan innebære at SV kan bli med i regjeringen dersom Sp og Ap utgjør tyngdepunktet. Det kan også bety at SV ikke får bli med og at resultatet da med stor sannsynlighet blir en mindretallsregjering.

Støre er paradoksalt nok tjent med Vedums strategi. —

SV advarer sterkt mot at Ap og Sp får danne en mindretallsregjering sammen, for en slik regjering vil vekselvis kunne søke støtte til venstre og høyre for seg i Stortinget. Da kommer i tilfelle SV til å miste innflytelse på saker som er viktig for partiet. Dette synes SVs velgere å ha forstått, for de går unisont inn for en rødgrønn trepartiregjering.

Det hører med til historien at Ap, Sp og SV styrte godt sammen i åtte år med Jens Stoltenberg som statsminister. Suksessen bør gjentas. Den viktigste grunnen til at Trygve Slagsvold Vedum snakker utelukkende om en Sp/Ap-basert regjering ligger i det strategiske. Han ser det som taktisk uklokt å inkludere SV i planene, for det kan komme til å skremme bort borgerlige velgere som Sp har kapret de siste årene.

Ap, Sp og SV har nå til sammen 90 mandater i snittet på målingene. Det trengs 85 for å få flertall på Stortinget. Paradoksalt nok er Støre tjent med Vedums strategi, for det er i første rekke Sp som har hentet velgere fra den andre siden av den politiske midtstreken. Ap er dermed avhengig av et relativt stort Sp for å sikre det rødgrønne flertallet som nå synes å være innen rekkevidde.