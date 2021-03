Nærmer Jürgen Klopp seg slutten?

Liverpool var verdens beste fotballag forrige sesong. Denne sesongen må de kjempe for å bli topp fire. Dermed ulmer det blant fans og i pressen. Når skal Klopp gi seg? Holder han mål? Har han mistet det? Stadig oftere snakkes det om at tyskeren må gi seg, eller kommer til å få sparken om kort tid. Meningene er delte.

Torsdag gikk Liverpool på sitt femte hjemmetap på rad. Chelsea vant knepent 1-0 og Liverpool hadde ikke en eneste avslutning på mål i første omgang. Det er et godt stykke unna hva vi er vant med fra Liverpools sterke angrepsrekke. Da Salah ble byttet ut torsdag kokte det i sosiale medier og mange mente det ikke var særlig lurt. Fram til nå har det vært lite kritikk av Klopps taktiske valg. Men å ta av Liverpools toppscorer og superstjerne i en kamp der der de må jakte mål, var for mange uforståelig. Nå spør flere seg om Klopp har mistet grepet. Kontrakten hans går ut i 2022 og fram til nå har det vært unison hyllest av tyskeren.

Det er klart skader har redusert Klopps muligheter. Særlig har skaden til Virgil van Dijk skapt enorme problemer i de bakre rekker. Med minst ti på skadelisten til enhver tid blir det vrient å få til noe samhandling og laget blir stadig skiftet. Men Liverpool har også gjort en del individuelle tabber og hatt litt uflaks.

Om Klopp selv vil gi seg, må han få lov til det —

Det mange kanskje glemmer er at det hører til sjeldenhetene å ta flere ligagull på rad og kun en håndfull klubber har klart dette. De fleste i hva vi må kalle nyere tid. Liverpool, Manchester United, Manchester City, Arsenal og Chelsea er blant klubbene som har klart å forsvare et ligagull. Men at Liverpool skal slite såpass som som nå kan virke sjokkerende. Å vinne ligaen det ene året for så å risikere å havne utenfor Europa i sesongen etter er nok ikke hva Liverpool-fansen hadde sett for seg.

Men Jürgen Klopp har opplevd det samme før. I sin forrige klubb Borrussia Dortmund, med høyt press, raske overganger og aggressive stil, ble det mesterligafinale og tidenes første «dobbel». Men så sa det stopp. Dortmund lå i nedrykkstriden i 2014. Til slutt annonserte Klopp sin avgang. Mannen som tok over? Thomas Tuchel, som ledet Chelsea torsdag.

Underveis i kampen mot Chelsea var Klopp frampå og engasjert, men så skjedde det noe. Lufta gikk ut av ballongen. Det var en resignert Klopp som satt på benken torsdag og så kampen ebbe ut med tap. Det femte på rad på Anfield. Borte var den engasjerte mannen som vræler ut sin vrede over hele stadion. Borte var faktene. Borte var energien.

Det vil være helt merkelig å sparke Jürgen Klopp nå. Han ledet klubben til seier i Champions League og ikke minst det første ligagullet siden 1990. Dette burde være nok til å gi han litt tid. Så spørs det hvor lenge Klopp orker å være i en klubb der det murres i rekkene. Om Klopp selv vil gi seg, må han få lov til det. Men å sparke mannen som har ledet Liverpool til toppen igjen vil være årets selvmål.

