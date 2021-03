Brev til en ambassadør

For ett år siden var vi alle i samme båt. Korona-pandemien mobiliserte det beste i oss. Å delta i en storstilt, nasjonal dugnad var en selvfølge.

365 dager senere har det slått sprekker, idyllen er brutt. Bekjempelsen av pandemi og vaksinestrategi er blitt politikk. En variant av «Skit i Norge, leve Toten» har begynt å feste seg i befolkningen. Frykten for å komme i bakleksa er i ferd med å ta tak.

For kommunepolitikere er det fristende å spille på disse stemningene. En ordfører må for all del vise at han eller hun gjør sitt ytterste for å bevise at det kjempes om størst mulig frihet og armslag for innbyggerne. At de skal måtte lide for kommuners tunge smittetrykk i andre landsdeler, er blitt kontroversielt. At kommuner med lavt smittenivå skal skyves bakover i vaksinekøen, er nærmest utålelig.

I et slikt stemningsleie er intet så politisk effektivt som å dra pandemien inn i allerede veletablerte konfliktsaker.

Striden mellom by og land er en slik sak. Høyre-ordfører Torgeir Dahl i Molde øynet en mulighet for profilering ved å sende et stikk til en Ap-ordfører i hovedstaden. Det var risikofylt politisk atferd. Dahl fikk rikelig med oppmerksomhet, men gevinsten ble neppe som forventet. Det gikk så langt at statsminister Erna Solberg måtte sende en beklagelse til Raymond Johansen.

Det er også en mulighet å hente profil på en sammenkopling av vaksine og internasjonale storkonflikter. I Fremskrittspartiet letes det nå med lys og lykte etter profilsaker som kan dras inn i den tilstundende valgkampen. Det høye norske spenningsnivået opp mot Israel representerer en slik mulighet. Israel er blitt en verdens-ener i rask og effektiv vaksinering, noe som resulterte i et svært uheldig overtramp i NRK.

Sylvi Listhaug har god nese for hva som kan få tidligere Frp-velgere ned fra gjerdet. I mars måned har hun hvert valgår kunnet stille med hyllest til Israel på Oslo symposium. På grunn av pandemien er arrangementet utsatt til rett før valget i august. Da må det gjøres andre grep. Ett av dem er at Listhaug gjerne ser at Norge følger Danmark og Østerrike, som vil inngå et tettere vaksinesamarbeid med Israel.

Et parti som på denne måten løfter frem Israel, kan innkassere velgerstøtte fra tallrike velgere. — –

Sylvi Listhaug er sikkert ikke lei seg, men når det kommer til korona-vaksine og Israel må hun se seg slått av Frps eneste ordfører i Rogaland. Tom Henning Slethei i Sola kommune tenkte nok ikke bare på velgere i egen kommune da han forrige uke satte seg ned og forfattet et brev til Israels ambassadør i Norge. Det enkle spørsmålet fra en landsens ordfører var om Israel kunne tenke seg å forsyne Norge med covid-19-vaksiner.

Utspillet fra Slethei kom ikke ut av løse luften. I november 2020 hadde ordføreren besøk av ambassadør Alon Roth i Sola. Kommunen er av NHO kåret som en av de mest næringsvennlig. Økt handel med Israel er en del av denne profilen. Initiativet gir ikke bare klingende mynt i premie. Et parti som på denne måten løfter frem Israel, kan innkassere velgerstøtte fra tallrike velgere som har en klar oppfatning av konflikten i Midtøsten.

Ordfører Slethei har nok ingen forhåpninger om at hans brev til ambassadøren skal gi flere vaksiner til Norge, men poenget var å profilere seg på uvant vis. Sola-ordføreren oppnådde det han ville. Stavanger Aftenblad fanget opp brevet.

Saken ble en studie i hvor finurlig, populistisk politikk kan gjøres. Vurderer man det politiske håndverket til Slethei, er det bare si det som det er: Sola-ordføreren slo sin kollega i Molde ned i støvlene.