Dieselbil og populisme

Politikere setter merkelapp på hverandre i stedet for å diskutere sak.

Verst er det på rødgrønn side, hvor det nå krangles høylytt. Arbeiderpartiets Espen Barth Eide ber Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum om å dempe «dieselpopulismen». Bakgrunnen er klimameldingen, hvor regjeringen foreslår å øke CO2-avgiften gradvis fra 590 til 2.000 kroner. Sp og Frp sier nei til en så kraftig økning.

De andre partiene applauderer regjeringen på dette punktet.

Opplegget er at økt CO2-avgift skal kompenseres, helt eller delvis, ved å sette ned andre avgifter og skatter. Problemet er at verken regjeringen eller opposisjonen har noen klar formening om hvordan dette skal gjøres. De siste årene har regjeringen, med støtte fra Frp, redusert den såkalte veibruksavgiften slik at økt CO2-avgift ikke har medført økte pumpepriser på bensin og diesel.

Vi må holde fast på prinsippet om at forurenser skal betale.

Avgiftssystemet bør innrettes slik at vi alle oppmuntres til å opptre mer miljøvennlig. Avgiftsfritak på elbiler er en suksessfull gulrot i så måte. Verre blir det når dyrere bensin og diesel straffer dem som ikke har råd til å skifte til elbil eller fortsatt sverger til dieselbil. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har gjort seg til en talsmann for disse gruppene.

Dermed blir Sp-lederen altså karakterisert som dieselpopulist av Espen Barth Eide. Ap-leder Jonas Gahr Støre kunne heller ikke dy seg i sin ellers gode tale til partiets landsstyre tirsdag. Støre kom nemlig med et klimapolitisk sleivspark til Vedum. Journalistene bet på denne kroken, og Støres planlagte angrep på regjeringen druknet i støyen rundt klima og dieselpopulisme.

I etterkant svarte Støre at han ikke har tenkt å kalle folk som kjører dieselbil for populister.

Ap-lederen vil heller ikke karakterisere Vedum som populist. Det hører med til historien at Støre sommeren 2019, i et intervju med Dagsavisen, sa at Vedum og Senterpartiet «spiller på populistiske strenger».

Ap-lederen må holde fast på at det er Høyre-regjeringen og Frp som er partiets hovedmotstandere. Ap bør angripe politisk utelukkende den veien. Ap-nestleder Bjørnar Skjæran og miljøpolitisk talsmann Espen Barth Eide må holdes i tømmene. Det blir selvutslettende for de rødgrønne når sentrale Ap-folk slippes ut i fri dressur med stadige angrep på Sp. Støre selv må heller ikke bli fristet til å komme med nye stikk mot Vedum.

Det er det bare Senterpartiet og Erna Solbergs flokk som tjener på.

Det er uheldig at klimatiltak og CO2-avgift blir diskutert som en isolert sak. Lettelser i andre skatter og avgifter burde ha blitt lagt på bordet samtidig. Politikerne må vise alle kortene. Først da blir det mulig å sette to streker under svaret.