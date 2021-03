James Bond pleier å bestille sin Dry Martini shaken, not stirred. Rystet, ikke rørt. Da Jonas Gahr Støre talte til Aps landsstyre tirsdag, brukte han det samme ordet om hvordan han reagerer på Høyres koronapolitikk: Han er «rystet». Spørsmålet er om han heller bør være forbanna. Eller rasende.

Les også: Støre lover krafttak for psykisk helse

Ap-politikere har kalt koronakrisen for «et forstørrelsesglass på ulikhetene». Det gjør også Støre.

Han peker på at ulikheter og urettferdigheter som var der fra før, blir større nå. Mens store og kapitalsterke bedrifter får lov til å ta ut utbytte selv om de får enorme pengebeløp i offentlig støtte, merker permitterte og lavtlønte at økonomien blir trangere.

Det er selvfølgelig rystende. Men det er også forjævlig.

Inntil forrige uke sto opposisjonen mot regjeringen og Frp i to viktige saker: Pensjon fra første krone og feriepenger til permitterte. Men før det politiske Norge kunne ta helg, hadde Frp slått saltomortale og snudd i begge sakene. Nå er Frp, som også er det eneste norske politiske partiet som kan gi Ap konkurranse i deprimerende meningsmålinger, for pensjon fra første krone og for feriepenger til permitterte. På en måte.

Les også: «Trygve Slagsvold Vedum svekker den rødgrønne siden»

Støre peker på at Frps snuoperasjon er halvhjertet, for ikke å si kvarthjertet. Hvis han skulle anklage Frp for å stjele Aps klær, kunne han sagt at de rapper en enslig sokk og et krympet skjerf, men resten av garderoben vil de ikke ha. Det er ikke snakk om at permitterte skal få feriepenger generelt - de skal bare få det akkurat i år. Og kanskje neste år.

Det er ikke helt klart. Pensjon fra første krone skal ikke på plass før i 2023.

Det er bra for de mange, mange permitterte at det blir flertall på Stortinget for å gi dem feriepenger. Det flertallet hadde det neppe blitt noe av hvis ikke det var valgår, og Frp lå under det magiske titallet på målingene. At endringen bare er midlertidig og dermed kan fjernes igjen så snart det nye Stortinget har trådt sammen til høsten, sier egentlig alt. Det er selvfølgelig rystende. Men det er også valgflesk av feteste sort.

Les også: «Hold ut. Og mens dere holder ut, ikke still noen spørsmål»

Ap er presset fra alle kanter. Da er det fristende å sparke i alle retninger.

Mens Støre holdt seg til kritikk - angrep blir et for sterkt ord - av regjeringen og Frp, er nestleder Bjørnar Skjæran sendt ut for å kjempe mot Senterpartiet. TV 2 har skrevet om et debattinnlegg Skjæran har fått publisert i et titalls aviser landet rundt. Der tar han for seg Sp og lister opp 11 saker Ap har stemt for og Sp har stemt mot. Alt fra obligatorisk testing på grensene til salg av statlig skog til private. «Ingen kan kopiere Vedums latter. (...) Men ingen kan heller kopiere Ap som arbeidstakernes parti», skriver Skjæran.

Da Støre fikk spørsmål om Skjærans skriftlige turné i lokalavis-Norge etter landsstyretalen, kastet han seg ikke akkurat inn i jaktlaget. «Vår motstander er Høyre-regjeringen og Frp», gjentok han. Og «vi går til valg på en regjering med Ap, SV og Sp. Det er vårt alternativ». Når det gjelder spørsmålet om hvem som skal være statsminister, sier Støre at han har «ett mål - det er at Ap skal lede en slik regjering».

Skal en slik regjering se dagens lys, er det nødvendig å bruke hardere retorikk mot Frp enn mot Senterpartiet.

Les også: Ap gjør stort hopp på ny måling – ett parti ville falt ut av Stortinget

Det kan bli litt forvirrende for velgerne hvis Ap fortsetter å være større i kjeften mot Trygve Slagsvold Vedum enn mot Siv Jensen.

Etter talen holdt Støre en pressekonferanse på Teams, en slags «hjemme hos»-reportasje med et tilfeldig utvalg av landets politiske journalister og kommentatorer. I sine svar kom Støre med en bemerkning som det var verdt å merke seg.

Han snakket om «når vi får ansvaret». Ikke hvis eller dersom.

Meningsmålingene gir ham grunn til å tenke det, selv om det ikke er Aps styrke som viser rødgrønt overtak nå. Men det er ikke veldig lurt å si det høyt. I 2017 tok et selvsikker Ap seieren på forskudd. Alle husker hvordan det gikk. Ap og Støre har en tredje, viktig utfordrer i tillegg til Sp og Frp.

Møbelet Ap-strateger liker aller minst: Sofaen. For at velgerne skal reise seg fra den, må de føle at noe står på spill. Ikke at dette allerede er avgjort. Hvis Ap taper fordi velgerne blir demobilisert av en partiledelse som tar seieren på forskudd, er det egentlig bare en ting å si: Det vil være rystende.