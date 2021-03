Sp rir på to hester

Dagens Næringsliv kan fortelle at enda flere rike nordmenn har meldt flytting til Norges svar på Monaco. Formålet er å spare formuesskatt. DN har funnet ut at 15 nye rike bøværinger har en samlet formue på 5,4 milliarder kroner.

Bakgrunnen er at Bø kommune har senket formuesskatten til 0,35 prosent.

Kommunene ellers i landet har alle full skattesats på 0,85 prosent. Det har seg nemlig slik at det her er et kommunalt handlingsrom, som ingen kommuner har utnyttet på mange år. 0,15 prosent av formuesskatten skal uansett gå til staten, mens inntil 0,70 prosent kan gå til kommunene.

Bø i Vesterålen ble landskjent da kommunen vedtok å sette ned den kommunale andelen av formuesskatten. I Norges svar på skatteparadiset Monaco var det plutselig mye skatt å spare for nordmenn med store formuer. Flere rike nordmenn meldte eller signaliserte flytting til Bø.

Skikongen Bjørn Dæhlie var blant dem.

Det hører med til historien at skattesvake kommuner blir straffet fra statens side dersom de unnlater å unytte det lokale skattepotensialet fullt ut. Regjeringen har beklageligvis gitt Bø et toårig unntak fra denne regelen, noe som vil koste staten rundt ti millioner. Andre kommuner lurer imidlertid seg selv dersom de velger den samme vrien. Men det verste er at vi får et uverdig kappløp som ender i en nedadgående skattespiral for hele landet.

Alle blir tapere, bortsett fra de rike.

Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet har forsvart kommunenes frihet til lokalt å kunne sette ned formuesskatten. Det er slett ikke overraskende at Høyre og Frp har en slik innstilling til skatten som disse partiene ønsker å fjerne. Men det er skuffende at Sp har lagt seg på den samme linjen.

SV har forbilledlig foreslått å fjerne den lokale handlefriheten i skatteloven, og nå følger Arbeiderpartiets Eigil Knutsen opp i samme spor. Han lover at en Ap-ledet regjering til høsten vil ha nulltoleranse mot skatteparadiser, nasjonalt som internasjonalt. Men Senterpartiets finanspolitiske talsmann Sigbjørn Gjelsvik mener at det fortsatt bør være opp til den enkelte kommune å avgjøre om det skal kuttes i formuesskatten eller ikke.

Senterpartiet har som nasjonal politikk å «styrke arbeidet mot kapitalflukt og skatteparadis».

Da henger det ikke på greip å ha en åpning i skatteloven som tillater kommunene å sette ned formuesskatten. Senterpartiet rir på to hester. Det er ikke noe pent syn. Ansvaret for å tette dette smutthullet ligger hos de partiene som ønsker hardere beskatning av store formuer. Det må være minst like viktig å bekjempe skatteparadis i Norge som ellers i verden.