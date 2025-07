Fradrag i arbeidsinntekt bør prøves

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Hans-Erik Skjæggerud YS

Skatt blir trolig en hovedsak i årets valgkamp. Regjeringen har foreslått en forsøksordning med fradrag i arbeidsinntekt for unge mellom 20 og 35 år. Hundre tusen unge personer skal trekkes ut til forsøket og får lavere inntektsskatt i forsøksperioden. Hensikten er “kunnskapsbasert politikk for å få flere i arbeid”. Prosjektet har høstet kritikk fra mange, men vi i Yrkesorganisasjonens Sentralforbund (YS) er positive.

For det første er lavere skatt på arbeid helt i tråd med arbeidslinja. Forsøksordningen vil komme de med relativt lav arbeidsinntekt mest til gode, og ingen vil få det vanskeligere økonomisk på grunn av forsøket.

For det andre er det svært mye vi ikke vet når det gjelder helt sentrale politikkområder som skatt og tiltak for å fremme sysselsetting. Forsøket med fradrag i arbeidsinntekt for unge vil gi verdifull kunnskap. Det er svært viktig med kunnskap om hva som virker og ikke på så viktige politikkområder.

Annonse

For det tredje må alle steiner snus hvis vi skal klare å inkludere flere unge i arbeidslivet. Utenforskap gir enorme kostnader, hvert eneste år. Lykkes forsøket er gevinsten stor, både for samfunnet og den enkelte ungdommen som står uten jobb. Og virker ikke forsøket med arbeidsfradrag er saken enkel: Da legger vi denne ballen død.

Vi i YS merker oss at regjeringens forslag har høstet mye kritikk fra ulikt hold, også fra andre arbeidstakerorganisasjoner. Det er merkelig. Vi i YS er sterk tilhenger av kunnskapsbasert politikk. Politikken skal være i tråd med eksisterende kunnskap, men det betyr også at iverksetting av politikk og tiltak noen ganger må gjøres på måter som frembringer mer kunnskap.

Lykkes forsøket, er gevinsten stor.

Hvis vi skulle lyttet til partier på høyresiden som sier at de ikke vil ha noe forsøk, men lav skatt til alle umiddelbart, hadde vi vinket farvel til muligheten til å lære. Det hadde også kostet seks milliarder kroner i året, 12 ganger så mye som dette forsøket vi koste. Jeg mener det er uansvarlig å skulle svi av så mange budsjettkroner på arbeidsfradrag til alle unge, uten å ane noe om konsekvensene av det.

Flere peker også på at arbeidsfradrag for unge er et irrelevant tiltak, og at det er helt andre årsaker enn økonomi som forårsaker at unge er utenfor arbeidslivet. Det vises til at årsakene er komplekse, og at sterkere insentiver ikke vil løse mye alene. Vi i YS er ikke uenig i et slikt resonnement. Men forsøksprosjektet gjør ikke at vi slutter å følge opp unge gjennom Nav, helsevesenet og utdanningssystemet. Samtidig vet vi alle at inntekten betyr noe når folk velger sin vei i arbeidslivet. Det vi alle bør være nysgjerrige på er jo hvordan et slikt arbeidsfradrag kan virke i samspill med støtteapparatet og tjenestene rundt de unge. Kanskje er et arbeidsfradrag tungen på vektskåla for noen? Det er verdt å undersøke.

Annonse

Derfor er vår klare oppfordring til finansministeren; kjør på med en forsøksordning med fradrag i arbeidsinntekt for unge!